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"Забота" из-за рубежа. Несанкционированные протесты в России

23.01.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Методичка цветных революций и раскачивание ситуации добрались до России. После массовых вбросов от псевдоомоновцев, которые на деле оказались школьниками и людьми далекими от службы, в соцсетях и мессенджерах последовали призывы выходить на улицы. В итоге несанкционированные акции протеста уже проходят в некоторых крупных городах. Старт был дан во Владивостоке, Иркутске, Хабаровске.

Уже ставшие традиционными для подобных мероприятий технологии - это и хороводы, и карнавальный шабаш, куда приводят детей, используя их в качестве живых щитов.

Протестующие собрались в центре городов России. Провокаторы, сделав свое дело, порой незаметное для камер, отступают за спины женщин.

Полиция без церемоний задерживает нарушителей, точного числа пока нет - речь идет о сотнях. В сеть попали кадры, где мужчина с разбега напал на полицейского.

Сценарий один


А, когда начинаются задержания, включается стандартный набор кричалок для камер. Здесь тоже ничего не меняется. Картинка для Запада готова.

"Забота" из-за рубежа


В Красноярске невменяемые срывают с силовиков бронежилеты. Самое интересное, что полный список акций в различных городах, опубликовало на своем сайте посольство США в Москве. Так сказать,  ознакомьтесь. Здесь не только время начала митингов, но и точные места сбора. Министерство иностранных дел России раскритиковало посольство США, заявив, что такая "забота" - это вмешательство во внутренние дела страны. Главное - устроить провокацию. Это подтверждает и комментарий экс-руководителя штаба Навального в Калининградской области Александра Черникова.

К деструктивным действиям подталкивают телеграм-каналы.

Российский детский омбудсмен Анна Кузнецова: "Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?".

Впрочем, кураторы используют любую возможность. Чувство дежавю и у белорусского политолога Алексея Дзерманта: "На акции в Иркутске у протестующих появился БЧБ-флаг. Думаю, в Москве и Питере их будет больше. Актив тот же самый. И мы об этом говорили. Протесты в Беларуси - это репетиция перед протестами в России. А БЧБ - это символ антироссийский".


 
 
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Методичка цветных революций и раскачивание ситуации добрались до России. После массовых вбросов от псевдоомоновцев, которые на деле оказались школьниками и...
 
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