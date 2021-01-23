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«Леха, выходи». В России на акциях в поддержку Навального рекордное число задержаний за 10 лет
23.01.2021 21:57 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В субботу, 23 января, по всей России прошли
Акцию в Москве уже назвали крупнейшей несанкционированной за последние годы. По данным ФБК, в ней участвовали до 50 тысяч человек, агентство Reuters насчитало 40 тысяч. ГУВД Москвы в 14.40
Всего в российской столице задержали 945 человека. Первые задержания начались на Пушкинской площади после полудня. Только у СИЗО «Матросская тишина», куда уже поздним вечером пришла колонна протестующих, задержали более 20 человек. Полиция вела себя достаточно жестко. «Участников протестов оттесняют при помощи дубинок и задерживают», писали РИА «Новости». Протестующие перед разгоном скандировали «Леха, выходи!».
В Санкт-Петербурге задержали 374 человека. Третьим по количеству задержанных стал Новосибирск — 95 человек.
Задержания прошли более чем в ста городах России. В «ОВД-Инфо»
Зафиксированы факты столкновения протестующих с полицией. Демонстранты использовали против силовиков палки, бутылки, фаеры. Полиция применяла дубинки. В Санкт-Петербурге на видео попал момент, как силовик
В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Москве сообщили, что во время подавления акции протеста в центре Москвы пострадали 42 силовика. СК проводит доследственную проверку и обещает «дать оценку действиям нападавших и принять процессуальные решения».
Ранее, напомним, МВД России
Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков
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Задержания прошли более чем в ста городах России. В «ОВД-Инфо» отметили, что за всю историю наблюдения, а это почти 10 лет, это рекордные цифры.
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