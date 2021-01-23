«Леха, выходи». В России на акциях в поддержку Навального рекордное число задержаний за 10 лет

Источник материала: Tut.by

В субботу, 23 января, по всей России прошли акции в поддержку Алексея Навального. «ОВД-Инфо» сообщает о более 2500 задержанных. Самое большое количество протестующих задержали в Москве.

Акцию в Москве уже назвали крупнейшей несанкционированной за последние годы. По данным ФБК, в ней участвовали до 50 тысяч человек, агентство Reuters насчитало 40 тысяч. ГУВД Москвы в 14.40 сообщило , что на Пушкинской площади собрались 4 тысячи человек.

Митинг в Москве собрал до 50 тысяч человек — оценка директора ФБК Ивана Жданова pic.twitter.com/Swx2r9HiMg — Проект (@wwwproektmedia) January 23, 2021

Всего в российской столице задержали 945 человека. Первые задержания начались на Пушкинской площади после полудня. Только у СИЗО «Матросская тишина», куда уже поздним вечером пришла колонна протестующих, задержали более 20 человек. Полиция вела себя достаточно жестко. «Участников протестов оттесняют при помощи дубинок и задерживают», писали РИА «Новости». Протестующие перед разгоном скандировали «Леха, выходи!».





В Санкт-Петербурге задержали 374 человека. Третьим по количеству задержанных стал Новосибирск — 95 человек.

Задержания прошли более чем в ста городах России. В «ОВД-Инфо» отметили , что за всю историю наблюдения, а это почти 10 лет, это рекордные цифры.



Фото: Reuters

Зафиксированы факты столкновения протестующих с полицией. Демонстранты использовали против силовиков палки, бутылки, фаеры. Полиция применяла дубинки. В Санкт-Петербурге на видео попал момент, как силовик бьет ногой в живот подошедшую к ним женщину.





Сообщается о возбуждении уголовных дел по «фактам призыва к массовым беспорядкам» в Новосибирске, Владивостоке и Ростове-на-Дону. В Санкт-Петербурге дело возбудили по статье о применении насилия в отношении представителя власти — неизвестный мужчина напал на двух сотрудников ДПС, сейчас его ищет полиция.





В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Москве сообщили, что во время подавления акции протеста в центре Москвы пострадали 42 силовика. СК проводит доследственную проверку и обещает «дать оценку действиям нападавших и принять процессуальные решения».

Ранее, напомним, МВД России инициировало проведение доследственной проверки, а Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста.

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал новые протестные акции в следующие выходные.