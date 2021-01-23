ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Леха, выходи». В России на акциях в поддержку Навального рекордное число задержаний за 10 лет

23.01.2021 21:57 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В субботу, 23 января, по всей России прошли акции в поддержку Алексея Навального. «ОВД-Инфо» сообщает о более 2500 задержанных. Самое большое количество протестующих задержали в Москве.

Акцию в Москве уже назвали крупнейшей несанкционированной за последние годы. По данным ФБК, в ней участвовали до 50 тысяч человек, агентство Reuters насчитало 40 тысяч. ГУВД Москвы в 14.40 сообщило, что на Пушкинской площади собрались 4 тысячи человек.

Всего в российской столице задержали 945 человека. Первые задержания начались на Пушкинской площади после полудня. Только у СИЗО «Матросская тишина», куда уже поздним вечером пришла колонна протестующих, задержали более 20 человек. Полиция вела себя достаточно жестко. «Участников протестов оттесняют при помощи дубинок и задерживают», писали РИА «Новости». Протестующие перед разгоном скандировали «Леха, выходи!».


В Санкт-Петербурге задержали 374 человека. Третьим по количеству задержанных стал Новосибирск — 95 человек.

Задержания прошли более чем в ста городах России. В «ОВД-Инфо» отметили, что за всю историю наблюдения, а это почти 10 лет, это рекордные цифры.


Фото: Reuters

Зафиксированы факты столкновения протестующих с полицией. Демонстранты использовали против силовиков палки, бутылки, фаеры. Полиция применяла дубинки. В Санкт-Петербурге на видео попал момент, как силовик бьет ногой в живот подошедшую к ним женщину.


Сообщается о возбуждении уголовных дел по «фактам призыва к массовым беспорядкам» в Новосибирске, Владивостоке и Ростове-на-Дону. В Санкт-Петербурге дело возбудили по статье о применении насилия в отношении представителя власти — неизвестный мужчина напал на двух сотрудников ДПС, сейчас его ищет полиция.


В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Москве сообщили, что во время подавления акции протеста в центре Москвы пострадали 42 силовика. СК проводит доследственную проверку и обещает «дать оценку действиям нападавших и принять процессуальные решения».

Ранее, напомним, МВД России инициировало проведение доследственной проверки, а Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста.

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал новые протестные акции в следующие выходные.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержания прошли более чем в ста городах России. В «ОВД-Инфо» отметили, что за всю историю наблюдения, а это почти 10 лет, это рекордные цифры.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Луч с земли. На МКС засняли странный фонтан света, взметнувшийся с Земли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by