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Польша отменила обязательный 10-дневный карантин для въезжающих в страну с ПЦР-тестом
24.01.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Польша изменила правила въезда в страну в период пандемии. Как
Как указано на сайте, от карантина освобождаются лица с отрицательным результатом диагностического теста на SARS-CoV-2. При этом тест должен быть сделан не раньше чем за 48 часов до пересечения границы.
Также не надо будет находиться в карантине и людям, вакцинированным против COVID-19.
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Также не надо будет находиться в карантине и людям, вакцинированным против COVID-19.
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