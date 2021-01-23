Польша отменила обязательный 10-дневный карантин для въезжающих в страну с ПЦР-тестом

Источник материала: Tut.by

Польша изменила правила въезда в страну в период пандемии. Как сообщается на сайте польской пограничной службы, теперь некоторым въезжающим в страну иностранцам не надо отбывать 10-дневный карантин.



Фото: Reuters

Как указано на сайте, от карантина освобождаются лица с отрицательным результатом диагностического теста на SARS-CoV-2. При этом тест должен быть сделан не раньше чем за 48 часов до пересечения границы.

Также не надо будет находиться в карантине и людям, вакцинированным против COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Польше с начала пандемии зарегистрировано 1 470 879 случаев заболевания COVID-19, выздоровели — 1 222 782, умерли 35 253 человека.