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Польша отменила обязательный 10-дневный карантин для въезжающих в страну с ПЦР-тестом

24.01.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Польша изменила правила въезда в страну в период пандемии. Как сообщается на сайте польской пограничной службы, теперь некоторым въезжающим в страну иностранцам не надо отбывать 10-дневный карантин.


Фото: Reuters

Как указано на сайте, от карантина освобождаются лица с отрицательным результатом диагностического теста на SARS-CoV-2. При этом тест должен быть сделан не раньше чем за 48 часов до пересечения границы.

Также не надо будет находиться в карантине и людям, вакцинированным против COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Польше с начала пандемии зарегистрировано 1 470 879 случаев заболевания COVID-19, выздоровели — 1 222 782, умерли 35 253 человека.

 
 
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Также не надо будет находиться в карантине и людям, вакцинированным против COVID-19.
 
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