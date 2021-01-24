Источник материала: БT

Детские лица вместо щита

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протесты в России Неспокойно было накануне в России. Заранее подготовленные несанкционированные акции прошлись по крупным городам. Так называемые мирные протестующие бросались...

. Заранее подготовленные несанкционированные акции прошлись по крупным городам. Так называемые мирные протестующие бросались на сотрудников полиции, ломали фонари и разрисовывали уличные объекты граффити. Полиция соответственно задерживала эти "светлые лица".Они, к слову, оказались на удивление молодыми: на улицах замечали огромное количество подростков и школьников. Вот только эта часть на протест была мало похожа: ведь одни танцевали на фоне сотрудников ОМОНа, другие же снимали этот абсурд. Все, кто призывал в соцсетях выходить на улицы, по сути, подставили ребят. Только во Владивостоке на несанкционированных акциях задержали 12 тинейджеров. Детский омбудсмен в Приморье Ольга Романова решительно осудила действия тех, кто сделал из детей, по сути, живой щит.