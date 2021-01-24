|
Протесты в России
24.01.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Детские лица вместо щитаОни, к слову, оказались на удивление молодыми: на улицах замечали огромное количество подростков и школьников. Вот только эта часть на протест была мало похожа: ведь одни танцевали на фоне сотрудников ОМОНа, другие же снимали этот абсурд. Все, кто призывал в соцсетях выходить на улицы, по сути, подставили ребят. Только во Владивостоке на несанкционированных акциях задержали 12 тинейджеров. Детский омбудсмен в Приморье Ольга Романова решительно осудила действия тех, кто сделал из детей, по сути, живой щит.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неспокойно было накануне в России. Заранее подготовленные несанкционированные акции прошлись по крупным городам. Так называемые мирные протестующие бросались...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)