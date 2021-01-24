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Протесты в России

24.01.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Неспокойно было накануне в России. Заранее подготовленные несанкционированные акции  прошлись по крупным городам. Так называемые мирные протестующие бросались на сотрудников полиции, ломали фонари и разрисовывали уличные объекты  граффити. Полиция соответственно  задерживала эти "светлые лица".
 

 Детские лица вместо щита 

Они, к слову, оказались на удивление молодыми: на улицах замечали огромное количество  подростков и школьников. Вот только  эта часть на протест  была мало похожа: ведь одни  танцевали на фоне сотрудников ОМОНа, другие же  снимали этот абсурд. Все, кто призывал в соцсетях выходить на улицы, по сути,  подставили ребят. Только во Владивостоке  на несанкционированных акциях  задержали 12 тинейджеров. Детский омбудсмен в Приморье  Ольга Романова  решительно осудила действия тех, кто сделал из детей,  по сути,  живой щит.

 
 
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Неспокойно было накануне в России. Заранее подготовленные несанкционированные акции  прошлись по крупным городам. Так называемые мирные протестующие бросались...
 
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