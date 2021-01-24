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В США полицейский переехал людей на внедорожнике

24.01.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Происшествие в американском городе Такома. Там полицейский внедорожник  проехался через толпу людей. Накануне в городе  проходили гонки, участники и зрители мероприятия  перекрыли целый перекресток. На прибывший наряд милиции  отреагировали агрессивно: толпа окружила автомобиль стражей порядка. После неудачной попытки отступить  правоохранитель, видимо, решил изменить курс движения.
Несколько человек были сбиты и отброшены. На кадрах видно, как минимум один попал под колеса. К пострадавшим вызваны медики. 

 
 
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Происшествие в американском городе Такома. Там полицейский внедорожник  проехался через толпу людей. Накануне в городе  проходили гонки, участники и зрители...
 
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