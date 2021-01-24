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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беспорядки на улицах Туниса: задержаны более 700 человек Камни, самодельные бомбы и слезоточивый газ. Экономический кризис и безработица привели к ряду антиправительственных митингов в Тунисе. Протестующие уже...

Камни, самодельные бомбы и слезоточивый газ. Экономический кризис и безработица привели к ряду антиправительственных митингов в Тунисе. Протестующие уже несколько дней выходят против коррупции и бедности. Радикалы поджигают покрышки, бьют витрины магазинов и автомобили. Полиция действует решительно. Агрессивных демонстрантов жестко задерживают.С 18 января за участие в несанкционированных митингах были арестованы более 700 человек. В несколько провинций власти ввели армейские подразделения.