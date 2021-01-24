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Беспорядки на улицах Туниса: задержаны более 700 человек
24.01.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTКамни, самодельные бомбы и слезоточивый газ. Экономический кризис и безработица привели к ряду антиправительственных митингов в Тунисе. Протестующие уже несколько дней выходят против коррупции и бедности. Радикалы поджигают покрышки, бьют витрины магазинов и автомобили. Полиция действует решительно. Агрессивных демонстрантов жестко задерживают.
С 18 января за участие в несанкционированных митингах были арестованы более 700 человек. В несколько провинций власти ввели армейские подразделения.
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Камни, самодельные бомбы и слезоточивый газ. Экономический кризис и безработица привели к ряду антиправительственных митингов в Тунисе. Протестующие уже...
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