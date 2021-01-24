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Беспорядки на улицах Туниса: задержаны более 700 человек

24.01.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Камни, самодельные бомбы и слезоточивый газ. Экономический кризис и безработица  привели к ряду антиправительственных митингов  в Тунисе. Протестующие уже несколько дней выходят  против коррупции и бедности. Радикалы  поджигают покрышки, бьют витрины магазинов и автомобили. Полиция действует решительно. Агрессивных демонстрантов  жестко задерживают.
С 18 января  за участие в несанкционированных митингах  были арестованы более 700 человек. В несколько провинций  власти ввели  армейские подразделения.

 
 
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Камни, самодельные бомбы и слезоточивый газ. Экономический кризис и безработица  привели к ряду антиправительственных митингов  в Тунисе. Протестующие уже...
 
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