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В Штатах продолжают разбираться с "посягательством на демократию"
24.01.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Штатах продолжают разбираться с "посягательством на демократию", ведь именно так называют невыгодные для верхушки США протесты. Участника беспорядков в Вашингтоне обвинили в призывах к убийству законодателя. К слову, Минюст уже предъявил более сотни обвинений участвовавшим в штурме Капитолия людям. Напомним, из-за последнего события на инаугурацию нового президента была приглашена Нацгвардия. Почти 7 тысяч бойцов останутся в столице до начала весны.
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В Штатах продолжают разбираться с "посягательством на демократию", ведь именно так называют невыгодные для верхушки США протесты. Участника беспорядков в...
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