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В Штатах продолжают разбираться с "посягательством на демократию"

24.01.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Штатах продолжают разбираться с "посягательством на демократию", ведь именно так называют  невыгодные для верхушки США  протесты. Участника беспорядков в Вашингтоне  обвинили в призывах  к убийству законодателя. К слову, Минюст  уже предъявил более сотни обвинений  участвовавшим в штурме Капитолия  людям. Напомним, из-за последнего события  на инаугурацию нового президента  была приглашена Нацгвардия. Почти 7 тысяч бойцов  останутся в столице  до начала весны.
 
 
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В Штатах продолжают разбираться с "посягательством на демократию", ведь именно так называют  невыгодные для верхушки США  протесты. Участника беспорядков в...
 
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