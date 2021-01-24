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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Штатах продолжают разбираться с "посягательством на демократию" В Штатах продолжают разбираться с "посягательством на демократию", ведь именно так называют невыгодные для верхушки США протесты. Участника беспорядков в...

В Штатах продолжают разбираться с "посягательством на демократию", ведь именно так называют невыгодные для верхушки США протесты. Участника беспорядков в Вашингтоне обвинили в призывах к убийству законодателя. К слову, Минюст уже предъявил более сотни обвинений участвовавшим в штурме Капитолия людям. Напомним, из-за последнего события на инаугурацию нового президента была приглашена Нацгвардия. Почти 7 тысяч бойцов останутся в столице до начала весны.