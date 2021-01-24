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В Москве возбудили еще четыре уголовных дела за насилие в отношении полицейских
24.01.2021 20:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило четыре уголовных дела по факту применения насилия против представителей власти. Утверждается, что два сотрудника Росгвардии и один полицейский пострадали от действий демонстрантов. Еще на одного полицейского наехал автомобиль, в сообщении на
«Агрессивно настроенные граждане, участвовавшие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, причинили <…> двум сотрудникам Росгвардии и сотруднику полиции различные телесные повреждения, одному из них распылив в лицо газовый баллончик. В этот же день на территории Пресненского района мужчина в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на последнего», — говорится в сообщении.
Накануне СК России сообщил о возбуждении
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Утверждается, что два сотрудника Росгвардии и один полицейский пострадали от действий демонстрантов. Еще на одного полицейского наехал автомобиль.
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