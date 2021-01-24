ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Москве возбудили еще четыре уголовных дела за насилие в отношении полицейских

24.01.2021 20:25 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило четыре уголовных дела по факту применения насилия против представителей власти. Утверждается, что два сотрудника Росгвардии и один полицейский пострадали от действий демонстрантов. Еще на одного полицейского наехал автомобиль, в сообщении на сайте СК России не уточняется, связано ли это с протестами.


Москва, 23 января 2021 года. Фото: Reuters

«Агрессивно настроенные граждане, участвовавшие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, причинили <…> двум сотрудникам Росгвардии и сотруднику полиции различные телесные повреждения, одному из них распылив в лицо газовый баллончик. В этот же день на территории Пресненского района мужчина в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на последнего», — говорится в сообщении.

Накануне СК России сообщил о возбуждении трех уголовных дел после несогласованных акций в Москве — о применении насилия в отношении представителя власти, умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве. В сообщении утверждалось, что протестующие заблокировали автомобиль, двигавшийся по Цветному бульвару, повредили его и распылили в лицо водителя слезоточивый газ. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утверждается, что два сотрудника Росгвардии и один полицейский пострадали от действий демонстрантов. Еще на одного полицейского наехал автомобиль.
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Нидерландах задержали одного из самых разыскиваемых наркобаронов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by