В Москве возбудили еще четыре уголовных дела за насилие в отношении полицейских

Источник материала: Tut.by

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило четыре уголовных дела по факту применения насилия против представителей власти. Утверждается, что два сотрудника Росгвардии и один полицейский пострадали от действий демонстрантов. Еще на одного полицейского наехал автомобиль, в сообщении на сайте СК России не уточняется, связано ли это с протестами.



Москва, 23 января 2021 года. Фото: Reuters

«Агрессивно настроенные граждане, участвовавшие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, причинили <…> двум сотрудникам Росгвардии и сотруднику полиции различные телесные повреждения, одному из них распылив в лицо газовый баллончик. В этот же день на территории Пресненского района мужчина в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на последнего», — говорится в сообщении.

Накануне СК России сообщил о возбуждении трех уголовных дел после несогласованных акций в Москве — о применении насилия в отношении представителя власти, умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве. В сообщении утверждалось, что протестующие заблокировали автомобиль, двигавшийся по Цветному бульвару, повредили его и распылили в лицо водителя слезоточивый газ.