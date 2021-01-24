ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дым над парламентом в Британии

24.01.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня здание британского парламента оказалось в центре внимания не только жителей Лондона, но и пользователей соцсетей во всем мире. В интернете проявилось видео с дымом над историческим зданием. Позже стало известно, что в парламенте сработала пожарная сигнализация. По информации Палаты общин, случившееся - выброс пара, а тревога была ложной. Отметим, около трех недель назад очевидцы также сообщали о дыме над зданием парламента, однако вызванные на место пожарные заявили, что это был выхлоп от начавшего работу генератора.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня здание британского парламента оказалось в центре внимания не только жителей Лондона, но и пользователей соцсетей во всем мире. В интернете проявилось...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Китае спасли 11 шахтеров после 2 недель под землей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by