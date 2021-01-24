|
Дым над парламентом в Британии
24.01.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСегодня здание британского парламента оказалось в центре внимания не только жителей Лондона, но и пользователей соцсетей во всем мире. В интернете проявилось видео с дымом над историческим зданием. Позже стало известно, что в парламенте сработала пожарная сигнализация. По информации Палаты общин, случившееся - выброс пара, а тревога была ложной. Отметим, около трех недель назад очевидцы также сообщали о дыме над зданием парламента, однако вызванные на место пожарные заявили, что это был выхлоп от начавшего работу генератора.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня здание британского парламента оказалось в центре внимания не только жителей Лондона, но и пользователей соцсетей во всем мире. В интернете проявилось...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)