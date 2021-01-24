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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дым над парламентом в Британии Сегодня здание британского парламента оказалось в центре внимания не только жителей Лондона, но и пользователей соцсетей во всем мире. В интернете проявилось...

Сегодня здание британского парламента оказалось в центре внимания не только жителей Лондона, но и пользователей соцсетей во всем мире. В интернете проявилось видео с дымом над историческим зданием. Позже стало известно, что в парламенте сработала пожарная сигнализация. По информации Палаты общин, случившееся - выброс пара, а тревога была ложной. Отметим, около трех недель назад очевидцы также сообщали о дыме над зданием парламента, однако вызванные на место пожарные заявили, что это был выхлоп от начавшего работу генератора.