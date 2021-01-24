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В Китае спасли 11 шахтеров после 2 недель под землей

24.01.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Китае спасены уже 11 горняков из-под завалов рудника в провинции Шаньдун. Две недели назад здесь произошел взрыв, в результате которого заблокированными оказались 22 шахтера. Один из них скончался. Судьба еще десятерых человек остается неизвестной. Первый спасенный находился отдельно от остальной группы, с которой спасателям удалось установить связь в прошлое воскресенье. Их также вызволили с глубины более 520 метров. Одного из шахтеров в тяжелом состоянии доставили в больницу. В спасательной операции задействованы 633 человека и 407 единиц оборудования. Причины произошедшего выясняются.

 
 
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В Китае спасены уже 11 горняков из-под завалов рудника в провинции Шаньдун. Две недели назад здесь произошел взрыв, в результате которого заблокированными...
 
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