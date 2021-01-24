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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Китае спасли 11 шахтеров после 2 недель под землей В Китае спасены уже 11 горняков из-под завалов рудника в провинции Шаньдун. Две недели назад здесь произошел взрыв, в результате которого заблокированными...

В Китае спасены уже 11 горняков из-под завалов рудника в провинции Шаньдун. Две недели назад здесь произошел взрыв, в результате которого заблокированными оказались 22 шахтера. Один из них скончался. Судьба еще десятерых человек остается неизвестной. Первый спасенный находился отдельно от остальной группы, с которой спасателям удалось установить связь в прошлое воскресенье. Их также вызволили с глубины более 520 метров. Одного из шахтеров в тяжелом состоянии доставили в больницу. В спасательной операции задействованы 633 человека и 407 единиц оборудования. Причины произошедшего выясняются.