ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

11 стран преодолели отметку в 2 млн зараженных COVID-19

24.01.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 99 миллионов. Уже 11 стран преодолели отметку в 2 миллиона зараженных: к списку присоединилась Колумбия. В Европе, опасаясь распространения "британского" штамма, правительства вводят новые локдауны:

В Норвегии строгие ограничения действуют сразу в 10 коммунах. На юго-востоке закрыты магазины и заведения общепита, нельзя проводить массовые мероприятия.

В Берлине на карантин закрыли пока лишь больницу, где зарегистрировано 20 случаев заражения новой разновидностью COVID.
В Израиле собираются полностью отменить гражданское авиасообщение в ближайшие две недели.

Недовольные карантином выходят на протесты


В Чехии с октября бары, рестораны и развлекательные заведения закрыты. Торговля разрешена только на вынос. Владельцы, недовольные потерей доходов, устроили акцию протеста. Они открыли свои заведения, несмотря на запрет. Теперь нарушители должны выплатить штрафы в размере около 765 евро. Однако рестораторы нашли выход: они намерены зарегистрировать в стране политическое движение "Откроем Чехию" и после этого объявить помещения своих заведений местом проведения собраний членов первичных организаций. В этом случае им удастся обойти действующие ограничения.

В Испании тысячи местных жителей вышли на протесты в Мадриде, Малаге и Бильбао. Протестующие требуют отмены комендантского часа и других карантинных ограничений, введенных властями на фоне третьей волны COVID-19.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 99 миллионов. Уже 11 стран преодолели отметку в 2 миллиона зараженных: к списку присоединилась Колумбия. В Европе, опасаясь...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Нидерландах задержали одного из самых разыскиваемых наркобаронов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by