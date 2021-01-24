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11 стран преодолели отметку в 2 млн зараженных COVID-19
24.01.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЧисло заболевших COVID-19 в мире превысило 99 миллионов. Уже 11 стран преодолели отметку в 2 миллиона зараженных: к списку присоединилась Колумбия. В Европе, опасаясь распространения "британского" штамма, правительства вводят новые локдауны:
В Норвегии строгие ограничения действуют сразу в 10 коммунах. На юго-востоке закрыты магазины и заведения общепита, нельзя проводить массовые мероприятия.
В Берлине на карантин закрыли пока лишь больницу, где зарегистрировано 20 случаев заражения новой разновидностью COVID.
В Израиле собираются полностью отменить гражданское авиасообщение в ближайшие две недели.
Недовольные карантином выходят на протесты
В Чехии с октября бары, рестораны и развлекательные заведения закрыты. Торговля разрешена только на вынос. Владельцы, недовольные потерей доходов, устроили акцию протеста. Они открыли свои заведения, несмотря на запрет. Теперь нарушители должны выплатить штрафы в размере около 765 евро. Однако рестораторы нашли выход: они намерены зарегистрировать в стране политическое движение "Откроем Чехию" и после этого объявить помещения своих заведений местом проведения собраний членов первичных организаций. В этом случае им удастся обойти действующие ограничения.
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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 99 миллионов. Уже 11 стран преодолели отметку в 2 миллиона зараженных: к списку присоединилась Колумбия. В Европе, опасаясь...
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