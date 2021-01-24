Протесты в России. Школьники в зоне особой опасности

Источник материала: БT

В зону особой опасности попали на этой неделе российские школьники - основная аудитория оппозиционного блогера Алексея Навального. Митинг в его поддержку поражал своим сходством с протестами по всем канонам цветных революций в Украине, Киргизии и даже Беларуси. Показалось, что российские власти были готовы, ну хотя бы потому, что мы их предупреждали на самом высоком уровне.

Все случилось как под копирку - призывы в соцсетях и мессенджерах выйти, нападения на силовиков, ответная реакция, рядом масса неполживых СМИ и тут же броские заголовки о зверски избитых мирных протестующих. Классика жанра.

А вот в окружении толпы оказалась служебная автомашина. Телеграм-каналы преподнесли это как умышленный наезд на толпу каким-то чиновником. На деле же, в авто на проезжей части находился только водитель, на которого напали и причинили в итоге серьезные увечья. Вмятины на авто - молчаливое доказательство агрессии якобы "мирных" протестующих. Но в оппозиционных СМИ заявляют, что служебную машину просто закидали снежками.

В США их назвали бы террористами. Но в России - это другое. Телеграм-каналы, курируемые из-за рубежа, называют их мирными протестующими. А агрессию оправдывают фразой "они же дети". Только от этой недетской агрессии различные травмы получили не менее 40-ка силовиков.

Какая разница, как было на самом деле, главное - как преподнесли телеграм-каналы и псевдонезависимые СМИ. Ставка сделана на молодежь, наиболее подверженную влиянию соцсетей аудиторию. В Тик-токе уже начали хоронить жертв якобы полицейского произвола… Для полного совпадения с фейками, распространяемыми в Беларуси этим летом, не хватает только рассказов про изнасилования силовиками. Как вы думаете, чего могут наговорить вот эти участники протестов и способны ли они критически мыслить?

Они вышли, потому что интересно. Без конкретных претензий к действующей власти. И вряд ли понимая, что их просто используют.

Остается один вопрос: а где же дети самого Навального?

