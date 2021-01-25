Источник материала: БT

Швеция закрыла границу с соседями

Из-за британского штамма границу с Норвегией закрывает Швеция. Там обнаружены ввозные случаи мутировавшего вируса. Власти Швеции опасаются, что из-за закрытых в норвежских коммунах магазинов ,в том числе по продаже алкоголя, жители приграничных районов Норвегии устремятся в Швецию.













Венецианский карнавал теперь онлайн

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ситуация в мире по-прежнему непростая. Израиль закрывает небо Ситуация в мире по-прежнему непростая. Израиль полностью закрывает воздушное пространство. Власти опасаются завоза новых штаммов COVID. Покинуть страну можно только...

Ситуация в мире по-прежнему непростая. Израиль полностью закрывает воздушное пространство. Власти опасаются завоза новых штаммов COVID. Покинуть страну можно только для лечения за рубежом, семейных похорон или эмиграции.Из-за пандемии Венецианский карнавал переносится в онлайн-формат. Мероприятие пройдет удаленно и в усеченном формате. Так, главные события фестиваля - "Полет ангела", официальные шествия и балы-маскарады - отменят.