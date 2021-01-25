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Ситуация в мире по-прежнему непростая. Израиль закрывает небо

25.01.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Ситуация в мире по-прежнему непростая. Израиль полностью закрывает воздушное пространство. Власти опасаются завоза новых штаммов COVID. Покинуть страну можно только для лечения за рубежом, семейных похорон или эмиграции.

Швеция закрыла границу с соседями

Из-за британского штамма границу с Норвегией закрывает Швеция. Там обнаружены ввозные случаи мутировавшего вируса. Власти Швеции опасаются, что из-за закрытых в норвежских коммунах магазинов ,в том числе по продаже алкоголя, жители приграничных районов Норвегии устремятся в Швецию.

Ситуация в мире по-прежнему непростая. Израиль закрывает небо


Венецианский карнавал теперь онлайн

Из-за пандемии Венецианский карнавал переносится в онлайн-формат. Мероприятие пройдет удаленно и в усеченном формате. Так, главные события фестиваля - "Полет ангела", официальные шествия и балы-маскарады - отменят. 

 
 
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Ситуация в мире по-прежнему непростая. Израиль полностью закрывает воздушное пространство. Власти опасаются завоза новых штаммов COVID. Покинуть страну можно только...
 
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