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Мигранты захватили бывший детский сад в Париже

25.01.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Париже почти 300 мигрантов захватили детский сад, требуя предоставить им убежище. К счастью, учебное заведение сейчас стоит заброшенным. Беженцы оккупировали здание в попытке привлечь к себе внимание. Многие из протестующих - бывшие жители палаточного лагеря, разбитого на площади Республики и впоследствии разогнанного полицией. Людям некуда идти. Пока власти разместили мигрантов в двух школьных спортивных залах, так как помещение детского сада не отапливается и небезопасно для нахождения в нем.
 
 
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В Париже почти 300 мигрантов захватили детский сад, требуя предоставить им убежище. К счастью, учебное заведение сейчас стоит заброшенным. Беженцы оккупировали...
 
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