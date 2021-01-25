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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мигранты захватили бывший детский сад в Париже В Париже почти 300 мигрантов захватили детский сад, требуя предоставить им убежище. К счастью, учебное заведение сейчас стоит заброшенным. Беженцы оккупировали...

В Париже почти 300 мигрантов захватили детский сад, требуя предоставить им убежище. К счастью, учебное заведение сейчас стоит заброшенным. Беженцы оккупировали здание в попытке привлечь к себе внимание. Многие из протестующих - бывшие жители палаточного лагеря, разбитого на площади Республики и впоследствии разогнанного полицией. Людям некуда идти. Пока власти разместили мигрантов в двух школьных спортивных залах, так как помещение детского сада не отапливается и небезопасно для нахождения в нем.