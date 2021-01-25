Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ФБР расследует массовое убийство в Индианаполисе Стрельба в Индианаполисе - погибли 5 человек. Первую жертву обнаружили в северо-восточной части города. Чуть позже - в соседнем доме нашли тела еще четверых, в том...

Стрельба в Индианаполисе - погибли 5 человек. Первую жертву обнаружили в северо-восточной части города. Чуть позже - в соседнем доме нашли тела еще четверых, в том числе беременной женщины. Полиция назвала инцидент "массовым убийством". Сейчас устанавливается связь между погибшими. Пока не удалось идентифицировать нападавшего - стрелков могло быть несколько. К расследованию присоединилось ФБР.