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ФБР расследует массовое убийство в Индианаполисе
25.01.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСтрельба в Индианаполисе - погибли 5 человек. Первую жертву обнаружили в северо-восточной части города. Чуть позже - в соседнем доме нашли тела еще четверых, в том числе беременной женщины. Полиция назвала инцидент "массовым убийством". Сейчас устанавливается связь между погибшими. Пока не удалось идентифицировать нападавшего - стрелков могло быть несколько. К расследованию присоединилось ФБР.
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Стрельба в Индианаполисе - погибли 5 человек. Первую жертву обнаружили в северо-восточной части города. Чуть позже - в соседнем доме нашли тела еще четверых, в том...
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