В Москве на массовой акции пострадали более 40 человек. Полиция по каждому случаю проводит проверку

Источник материала: Tut.by

Более 40 человек обратились за медицинской помощью после несогласованной акции сторонников Алексея Навального в Москве 23 января. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По всем случаям проводятся проверки.



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«В московские больницы после акции обратились 38 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет, а также пятеро подростков, самому младшему из которых 13 лет. Они получили различные травмы головы, ушибы, растяжения и переломы. Все они отпущены из больниц», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что по всем этим фактам проводится проверка.

Напомним, ранее сообщалось , что во время подавления акции протеста в центре Москвы травмы получили 42 силовика. Собеседник РИА «Новости» в силовых органах рассказал, что все они нетяжелые. Проводится доследственная проверка.

Возбуждены уголовные дела по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других городах России 23 января. По данным полиции, в Москве в акции приняли участие около 4 тыс. человек. Независимые наблюдатели называли цифру до 50 тысяч.