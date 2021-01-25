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В Москве на массовой акции пострадали более 40 человек. Полиция по каждому случаю проводит проверку
25.01.2021 11:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Более 40 человек обратились за медицинской помощью после несогласованной акции сторонников Алексея Навального в Москве 23 января. Об этом
«В московские больницы после акции обратились 38 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет, а также пятеро подростков, самому младшему из которых 13 лет. Они получили различные травмы головы, ушибы, растяжения и переломы. Все они отпущены из больниц», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что по всем этим фактам проводится проверка.
Напомним, ранее
Акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других городах России 23 января. По данным полиции, в Москве в акции приняли участие около 4 тыс. человек. Независимые наблюдатели называли цифру до 50 тысяч.
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«В московские больницы после акции обратились 38 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет, а также пятеро подростков, самому младшему из которых 13 лет. Они получили...
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