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Дарья Белоусова-Петровская.

Жестокость ОМОНа, избиение мирных протестующих, и даже первые погибшие. После несанкционированной субботней акции протеста в России в интернете гуляют десятки фейковых новостей . Евродепутаты уже выступили с призывом отпустить всех арестованных, а западные СМИ трубят о нарушениях принципов демократии. Не правда ли, все до боли знакомо. Россию начинают раскачивать по похожему белорусскому сценарию. Но в этот раз ставку делают не только на креативный средний класс, но и на несовершеннолетних. Официальные итоги российских митингов и мнение политологов изучила





Россия подводит итоги несанкционированного субботнего митинга

Субботний митинг в России: ставка на несовершеннолетних

Технологии одни





Владимир Карнилов, украинский и российский политолог, историк, журналист: "Когда только начиналось в Беларуси, мы здесь в студии говорили, что все каналы, которые созданы в Минске, они спонсируются для расшатывания России. С чего начались акции протестов навальнят в Москве, Питере - с видео, вам хорошо знакомых. Технология одна и та же. Посмотрите, когда эти детишки стояли в Москве, к ним подходят правоохранители, и мы слышим знакомые совершенно инструкции: становимся в сцепку. Становимся на колени, один в один, как учила ваших белорусских "активистов" та самая «Нехта». Те же технологии используют в России. Видно разочарование западных русофобов, что не пролилась кровь, что нету сакральной жертвы, прямо чувствуется разочарование в их статьях, что пока до этого не дошло".





Двойные стандарты

Но над "нужной" повесткой уже работают депутаты Европарламента. Сегодня, в Брюсселе, на заседании министров иностранных дел ситуацию в России осудили, а всех арестованных призвали отпустить. Как отмечают эксперты, налицо политика двойных стандартов.





В интернете уже стали появляться призывы, снова выходить на акции протеста уже в эти выходные. Но по российскому законодательству за распространение фейк-ньюз в интернете, призывы к радикализации протестов и за вовлечение в несанкционированные акции несовершеннолетних, "провокаторов" ждут большие штрафы и даже административный арест до 30 суток.





Кстати, на митинг в Москве вышли и больные COVID. Уже выявлено 19 человек. Против них возбуждено отдельное уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Если будут выявлены заражения среди митингующих, их ждет штраф в 2 миллиона российских рублей или лишение свободы сроком до двух лет.







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так После несанкционированной субботней акции протеста в России в интернете гуляют десятки фейковых новостей Жестокость ОМОНа, избиение мирных протестующих, и даже первые погибшие. После несанкционированной субботней акции протеста в России в интернете гуляют десятки...

После неспокойных выходных, Россия подводит итоги несанкционированных митингов. Так по всей многомиллионной стране было задержано около 3 тысяч человек. 300 из них - подростки.В этот раз ставка была именно на несовершеннолетних. Приходить на митинги и протестовать призывали через популярный у детей и подростков Тик-Ток. Ведь куда круче выкладывать в сеть не веселое видео с одноклассниками, а полные адреналина картинки с российским ОМОНом.В зону особой опасности попали российские школьники. Самому юному "революционеру" оказалось 9 лет. Его с 12-летним братом задержали на митинге в Москве. Теперь их ждет домашний арест и, скорее всего, запрет на пользование Тик-Током. Символично, но сегодня, в День студента, многие учащиеся московских вузов отметили, что надо учиться, а не становиться игрушками в политических играх взрослых.А то, что взрослые готовились, хорошо видно по картинке с наружных камер наблюдения. Вот протестующие в крепкой сцепке первыми идут на ОМОН, бросают файеры и устраивают массовую драку.Вот машину с правительственными номерами сначала закидывают снежками, а потом берут в плотное кольцо и начинают бить по стеклам. В результате чего водитель получает серьезные травмы глаза. Но в оппозиционных СМИ подача совершенна иная. Здесь и жестокость ОМОНа, и фраза "они же дети", и даже первый погибший, который в действительности оказался живым и здоровым российским блогером, который несколько лет назад выставил в сеть свою фотографию после пластической операции. Как отмечают российские политологи, технологии похожи на те, что использовали в Украине, Кыргызстане и Беларуси.