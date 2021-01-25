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С 1 февраля в Германии туристов обяжут носить маски только двух типов
25.01.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВсе пассажиры при поездках на общественном транспорте, межрегиональных и международных автобусах, поездах и самолетах, а также при пребывании в аэропортах и вокзалах, обязаны носить только медицинские маски или маски респираторного типа FFP2 стандарта KN95 / N95 без клапана выдоха.
Без них на рейсы немецких перевозчиков просто не допустят.
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Все пассажиры при поездках на общественном транспорте, межрегиональных и международных автобусах, поездах и самолетах, а также при пребывании в аэропортах и...
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