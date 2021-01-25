Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С 1 февраля в Германии туристов обяжут носить маски только двух типов Все пассажиры при поездках на общественном транспорте, межрегиональных и международных автобусах, поездах и самолетах, а также при пребывании в аэропортах и...

Все пассажиры при поездках на общественном транспорте, межрегиональных и международных автобусах, поездах и самолетах, а также при пребывании в аэропортах и вокзалах, обязаны носить только медицинские маски или маски респираторного типа FFP2 стандарта KN95 / N95 без клапана выдоха.Без них на рейсы немецких перевозчиков просто не допустят.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите