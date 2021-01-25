Путин рекомендовал запретить публично отождествлять роли СССР и Германии во Второй мировой войне

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме при участии оргкомитета «Победа» подготовить к рассмотрению в весеннюю сессию законопроект о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.



Фото: пресс-служба президента России

«Рекомендовать Государственной думе РФ при участии Российского организационного комитета „Победа“ подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в федеральный закон „Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов“ изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939−1945 годов)», — говорится в перечне поручений, опубликованном в понедельник на сайте Кремля по итогам заседания Совета по культуре и искусству.

Вопрос об усилении законодательных мер, запрещающих отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии, подняла в октябре 2020 года глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская на заседании президентского Совета по культуре и искусству. Путин согласился с предложением, отметив, что такой запрет нужно ввести, но сделать это аккуратно, разработать «механизмы для защиты правды о совсем недавнем прошлом».

Ранее Ямпольская разработала соответствующий законопроект, который пока не внесен в Госдуму. Инициативой предлагается закрепить в законе «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне» норму о запрете «публичных высказываний или публикаций, в которых содержится приравнивание целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран оси.