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Путин рекомендовал запретить публично отождествлять роли СССР и Германии во Второй мировой войне

26.01.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме при участии оргкомитета «Победа» подготовить к рассмотрению в весеннюю сессию законопроект о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.


Фото: пресс-служба президента России

«Рекомендовать Государственной думе РФ при участии Российского организационного комитета „Победа“ подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в федеральный закон „Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов“ изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939−1945 годов)», — говорится в перечне поручений, опубликованном в понедельник на сайте Кремля по итогам заседания Совета по культуре и искусству.

Вопрос об усилении законодательных мер, запрещающих отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии, подняла в октябре 2020 года глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская на заседании президентского Совета по культуре и искусству. Путин согласился с предложением, отметив, что такой запрет нужно ввести, но сделать это аккуратно, разработать «механизмы для защиты правды о совсем недавнем прошлом».

Ранее Ямпольская разработала соответствующий законопроект, который пока не внесен в Госдуму. Инициативой предлагается закрепить в законе «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне» норму о запрете «публичных высказываний или публикаций, в которых содержится приравнивание целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран оси.

 
 
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Соответствующий законопроект должен быть подготовлен к рассмотрению в весеннюю сессию Госдумы.
 
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