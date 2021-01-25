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Гутерриш: Мы находимся в худшем экономическом кризисе примерно за 100 лет

26.01.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Последовавший за пандемией экономический кризис стал худшим за последнее столетие. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в понедельник по видеосвязи на мероприятии высокого уровня «Давосская повестка дня».


Антониу Гутерриш. Фото: Reuters

«Более 2 млн человек умерли, и мы находимся в худшем экономическом кризисе примерно за 100 лет», — констатировал он.

При этом Гутерриш выразил уверенность, что в 2021 году у мира «есть уникальная возможность, чтобы при восстановлении от пандемии COVID-19 перейти от хрупкости к устойчивости». Для этого, по словам генсека, необходимо, чтобы «правительства, международные организации, частный сектор и гражданское сообщество работали сообща».

«Нашим общим направлением должно быть достижение Целей устойчивого развития», — отметил он. В связи с этим глава ООН также напомнил о своей инициативе Нового социального контракта и Нового глобального договора, которые «позволят создать для всех равные возможности при обеспечении всеобщих прав и свобод».

Согласно данным доклада ООН «Мировое экономическое положение и перспективы», в 2020 году мировая экономика сократилась на 4,3%, что более чем в два с половиной раза больше, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года.

Две экономические державы

Гутерриш также предупредил о возможности распада мира на две части во главе с двумя экономиками — Китаем и США.

«Меня продолжает пугать возможность огромного разлома: мир распадается на две части во главе с двумя величайшими экономиками на Земле, с двумя различными доминирующими валютами, собственными правилами торговли, собственным интернетом, собственными геополитическими и военными стратегиями, дающими нулевую сумму», — сказал он.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить такое разделение», — призвал генсек.

 
 
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При этом Антониу Гутерриш выразил уверенность, что в 2021 году у мира «есть уникальная возможность, чтобы при восстановлении от пандемии COVID-19 перейти от хрупкости к...
 
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