Путин прокомментировал видео ФБК о дворце в Геленджике

Дворец, показанный в расследовании ФБК Алексея Навального, не принадлежит ни Путину, ни его близким родственникам, а все, что показано в фильме - «компиляция» и «монтаж».

Об этом российский президент заявил во время встречи со студентами российских вузов 25 января, сообщает TUT.BY со ссылкой на РБК .

Владимир Путин таким образом ответил на вопрос одного из участников встречи о фильме-расследовании «Дворец для Путина», набравшем на YouTube миллионы просмотров и лайков.

Президент заявил, что не смотрел это видео «просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые помощники мне принесли».

«Сразу хочу отметить, ничего, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!», - сказал Путин.

По его словам, при строительстве объекта, который стоит миллиарды и строится больше 10 лет, остались бы документы - финансовые или по оформлению земельных участков.

«Вместо этого что? Вот разместили мою фотографию или мое плавание стилем баттерфляй (я так корявенько, но иногда люблю так поплавать) в каком-то бассейне, в котором я никогда не был», - сказал он.

И отметил, что последний раз плавал так в Енисее в 2016 году. Все, что показано а расследовании, Путин назвал «компиляцией» и «монтажом», который запустили в интернет, чтобы «промыть мозги» российским гражданам.

И процитировал известную фразу из романа «Двенадцать стульев»: «Скучно, девочки, ну хоть чего-нибудь там придумали бы еще», - сказал улыбаясь Путин.

Некоторые люди, которые упоминаются в фильме, по его словам, знакомые, приятели или родственники. А некоторых он «вообще в глаза не видел». Многие из знакомых занимаются бизнесом уже многие годы и к нему никакого отношения не имеют.

«Из всего, что я там видел, я заинтересовался только одним - виноделием. Вот это хороший вид деятельности, благородный», - сказал российский президент.

Он заявил, что таким видом деятельности занялся бы и сам, но не в качестве владельца бизнеса, а в качестве, например, советника или юриста. По словам Путина, бизнес его никогда не интересовал, в отличие от коллег-президентов - Трампа или Порошенко.

Напомним, расследование опубликовал фонд коррупции политика и оппозиционера Алексея Навального 19 января, сразу после того, как он вернулся в Россию и был задержан . Фильм называется «Дворец Путина. История самой большой взятки» и показывает зрителям «главную путинскую тайну». За двое суток ролик набрал 38 миллионов просмотров.

На время написания заметки расследование посмотрели более 87 миллионов человек, он набрал 4 млн лайков и 133 тысячи дизлайков.