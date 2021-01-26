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Не менее 5 тысяч солдат Нацгвардии США останутся в Вашингтоне до середины марта

26.01.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около 5 тыс. бойцов Национальной гвардии США будут находиться в Вашингтоне до середины марта. Об этом в понедельник заявил на пресс-конференции временно исполняющий обязанности министра Армии (сухопутных войск) США Джон Уитли.


Фото: Reuters

«Национальную гвардию попросили продолжать поддерживать федеральные правоохранительные органы в количестве примерно 7 тыс. бойцов в ближайшие недели. Это число, скорее всего, снизится до примерно 5 тыс. к середине марта», — сказал он.

По его словам, военные находятся на постоянной связи со спецслужбами США, которые обеспечивают их необходимой информацией о возможных незаконных акциях протеста. Уитли подчеркнул, что такого числа нацгвардейцев в американской столице вполне достаточно, чтобы в случае необходимости обеспечить безопасность в городе.

Командующий Национальной гвардией округа Колумбия Уильям Уокер заверил, что несущие службу в Вашингтоне бойцы обеспечены всем необходимым. В частности, он развеял опасения некоторых американцев после появления в интернете фотографий спящих на парковках нацгвардейцев. «Они все обеспечены гостиничными номерами, — сказал он. — Просто очень трудно быть 12 часов на ногах, поэтому солдаты устраивают себе небольшой перерыв».

Инаугурация президента США Джо Байдена состоялась 20 января на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии были усилены меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, была закрыта для движения машин. Кроме того, для обеспечения безопасности в Вашингтон были направлены около 25 тыс. бойцов Национальной гвардии.

Фотофакт. Бойцы Нацгвардии США отдыхают на полу в Капитолии. Там рассматривали вопрос об импичменте Трампа

Части американской Нацгвардии расквартированы в каждом штате, они подчиняются губернаторам и президенту. Нацгвардия является организованным резервом Армии (сухопутных войск) и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например, для ликвидации последствий стихийных бедствий, поддержания правопорядка.

 
 
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Этого будет достаточно, чтобы обеспечить безопасность столицы, отметил врио министра Армии Джон Уитли.
 
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