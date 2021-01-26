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Не менее 5 тысяч солдат Нацгвардии США останутся в Вашингтоне до середины марта
26.01.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Около 5 тыс. бойцов Национальной гвардии США будут находиться в Вашингтоне до середины марта. Об этом в понедельник заявил на пресс-конференции временно исполняющий обязанности министра Армии (сухопутных войск) США Джон Уитли.
«Национальную гвардию попросили продолжать поддерживать федеральные правоохранительные органы в количестве примерно 7 тыс. бойцов в ближайшие недели. Это число, скорее всего, снизится до примерно 5 тыс. к середине марта», — сказал он.
По его словам, военные находятся на постоянной связи со спецслужбами США, которые обеспечивают их необходимой информацией о возможных незаконных акциях протеста. Уитли подчеркнул, что такого числа нацгвардейцев в американской столице вполне достаточно, чтобы в случае необходимости обеспечить безопасность в городе.
Командующий Национальной гвардией округа Колумбия Уильям Уокер заверил, что несущие службу в Вашингтоне бойцы обеспечены всем необходимым. В частности, он развеял опасения некоторых американцев после появления в интернете фотографий спящих на парковках нацгвардейцев. «Они все обеспечены гостиничными номерами, — сказал он. — Просто очень трудно быть 12 часов на ногах, поэтому солдаты устраивают себе небольшой перерыв».
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Части американской Нацгвардии расквартированы в каждом штате, они подчиняются губернаторам и президенту. Нацгвардия является организованным резервом Армии (сухопутных войск) и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например, для ликвидации последствий стихийных бедствий, поддержания правопорядка.
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Этого будет достаточно, чтобы обеспечить безопасность столицы, отметил врио министра Армии Джон Уитли.
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