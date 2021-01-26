Настоящая зима пришла в южные штаты Америки

Источник материала: БT

В Калифорнии выпал снег с градом местами высотой до 7 сантиметров. Десятки твитов задокументировали снег на юге, когда большая часть его страдает от засухи. Припорошило и горные хребты в Аризоне. Снегопад прошел и по территории Невады. Осадки затронули столицу игрового бизнеса Лас-Вегас, что бывает крайне редко. Синоптики утверждают, что южные штаты оказались на пути сразу двух штормовых систем, которые и принесли аномальную погоду.