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В Индии протест фермеров разогнали слезоточивым газом и водометами
26.01.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Нью-Дели в День республики прибыли десятки тысяч фермеров. Дороги заполнили колонны тракторов с флагами страны и фермерских союзов. Однако демонстрация началась раньше согласованного времени, вскоре у протестующих начались стычки с полицейскими. Те применили слезоточивый газ и водометы.
Протесты в Индии продолжаются несколько месяцев - фермеры недовольны изменениями в законодательстве о системе госзакупок. Правительство предложило обсудить поправки и приостановить их выполнение на 18 месяцев. Однако аграрии настаивают на полной отмене изменений в законодательстве.
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В Нью-Дели в День республики прибыли десятки тысяч фермеров. Дороги заполнили колонны тракторов с флагами страны и фермерских союзов. Однако демонстрация началась...
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