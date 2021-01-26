В Индии протест фермеров разогнали слезоточивым газом и водометами

Источник материала: БT

В Нью-Дели в День республики прибыли десятки тысяч фермеров. Дороги заполнили колонны тракторов с флагами страны и фермерских союзов. Однако демонстрация началась раньше согласованного времени, вскоре у протестующих начались стычки с полицейскими. Те применили слезоточивый газ и водометы.

Протесты в Индии продолжаются несколько месяцев - фермеры недовольны изменениями в законодательстве о системе госзакупок. Правительство предложило обсудить поправки и приостановить их выполнение на 18 месяцев. Однако аграрии настаивают на полной отмене изменений в законодательстве.