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Сегодня - День Австралии

26.01.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Капитан Артур Филипп высадился в этот день в 1788 году в бухте Сиднея, поднял британский флаг и основал первую колонию — Новый Южный Уэльс. Произошло это 18 лет спустя после открытия нового континента Куком. В этом году торжественные мероприятия в стране отменили из-за пандемии. Но здание Сиднейской оперы раскрасилось традиционным орнаментом. Поздравления с национальным праздником генерал-губернатору Австралийского Союза Дэвиду Харли направил президент Беларуси Александр Лукашенко.

 
 
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Капитан Артур Филипп высадился в этот день в 1788 году в бухте Сиднея, поднял британский флаг и основал первую колонию - Новый Южный Уэльс. Произошло это 18 лет спустя...
 
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