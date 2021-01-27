Сенат отказался признать процесс по импичменту Дональда Трампу неконституционным

Источник материала: Tut.by

Сенат США отклонил попытку республиканца Рэнда Пола (от штата Кентукки) признать процесс импичмента уже бывшего президента Дональда Трампа неконституционным. Об этом сообщает AP.



Фото: Reuters

За то, чтобы отклонить требование сенатора Рэнда Пола, проголосовало 55 человек, против были 45. При этом, только пять республиканцев высказались за законность импичмента.

Такой результат показывает, что шансов на то, что Сенат в феврале поддержит решение Палаты представителей объявить Трампу импичмент невысоки — для этого потребуется согласие двух третей сенаторов. В верхней палате Конгресса демократы и республиканцы имеют поровну голосов, поэтому для импичмента нужна поддержка не меньше 17 республиканцев.

Пол Рэнд добивался признания процесса в отношении Трампа противоречащим Конституции, поскольку бывший президент уже не занимает государственный пост, поэтому, по мнению законодателя, нет никакого смысла в его отстранении от этой должности.

«Это один из немногих случаев в Вашингтоне, когда поражение на самом деле является победой. Сорок пять голосов означают, что процесс об импичменте будет завершен», — сказал Рэнд после голосования.

13 января Палата представителей США проголосовала за импичмент действующего президента Дональда Трампа. «За» проголосовали 232 человека, против — 197. Причем среди тех, кто голосовал «за» оказалось 10 республиканцев. В обвинении утверждается , что выступление Трампа 6 января побудило его сторонников ворваться в Капитолий и сорвать заседание Конгресса по утверждению голосования Коллегии выборщиков. В результате беспорядков погибли пять человек.

Голосование провели через неделю после попытки штурма здания Конгресса сторонниками Трампа и ровно за неделю до формального истечения его полномочий. Так он стал первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды в течение его первого — и, возможно, единственного — срока. Первый импичмент был объявлен Трампу Палатой представителей в декабре 2019 года, однако Сенат отказался отстранять его от власти.

Теперь верхняя палата Конгресса США должна выступить в роли суда. Если Сенат признает Трампа виновным, теоретически ему могут занимать определенные должности — в частности, повторно избираться на пост президента. Во время прошлого голосования по импичменту Трампа никто из сенаторов-республиканцев не выступил против однопартийца.