Источник материала: БT

Полиция применила водометы для разгона протестующих

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Третья ночь протестов в Нидерландах В Нидерландах третью ночь протестующие устраивают беспорядки: в окрестностях Амстердама произошел взрыв. По предварительным данным, взорвалась фура в районе...

В Нидерландах третью ночь протестующие устраивают беспорядки: в окрестностях Амстердама произошел взрыв. По предварительным данным, взорвалась фура в районе Осдорп. Туда направлен спецназ. Протестующие забрасывали полицейских камнями, бросали фейерверки в окна зданий, в том числе полицейский участок.В Роттердаме около трех десятков были задержаны за нарушение правил социального дистанцирования и вандализм. Протесты против антиковидных ограничений продолжаются с воскресенья, только за одну ночь было задержано около 180 человек. Протестующие грабили предприятия, поджигали и бросали камни в здания и в полицию. В Амстердаме был подорван пешеходный мост. Для усмирения протестов улицы некоторых городов вышли патрулировать футбольные фанаты.