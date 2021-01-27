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Третья ночь протестов в Нидерландах

27.01.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Нидерландах третью ночь протестующие устраивают беспорядки: в окрестностях Амстердама произошел взрыв. По предварительным данным, взорвалась фура в районе Осдорп. Туда направлен спецназ. Протестующие забрасывали полицейских  камнями, бросали фейерверки в окна зданий, в том числе  полицейский участок.

Полиция применила водометы для разгона протестующих

В Роттердаме около трех десятков  были задержаны  за нарушение правил социального дистанцирования и вандализм. Протесты против антиковидных ограничений  продолжаются с воскресенья, только за одну ночь  было задержано около 180 человек. Протестующие грабили предприятия, поджигали и бросали камни в здания и в полицию. В Амстердаме был подорван  пешеходный мост. Для усмирения протестов улицы некоторых городов вышли патрулировать футбольные фанаты. 

 
 
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В Нидерландах третью ночь протестующие устраивают беспорядки: в окрестностях Амстердама произошел взрыв. По предварительным данным, взорвалась фура в районе...
 
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