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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Лондоне арестованы участники экологического протеста , которые разбили лагерь в одном из столичных парков Сам палаточный городок снесен. Активисты протестовали против планов правительства соорудить скоростную железнодорожную магистраль, которая ведет из Лондона на...

Сам палаточный городок снесен. Активисты протестовали против планов правительства соорудить скоростную железнодорожную магистраль, которая ведет из Лондона на север страны. По мнению экологов, такое строительство может иметь самые разрушительные последствия для окружающей среды. Власти обвинили активистов в нарушении требований локдауна. Задержано около десятка протестующих.