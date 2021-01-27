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В Лондоне арестованы участники экологического протеста , которые разбили лагерь в одном из столичных парков

27.01.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Сам палаточный городок снесен. Активисты протестовали против планов правительства соорудить скоростную железнодорожную магистраль, которая ведет из Лондона на север страны. По мнению экологов, такое строительство может иметь самые разрушительные последствия для окружающей среды. Власти обвинили активистов в нарушении требований локдауна. Задержано около десятка протестующих.
 
 
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Сам палаточный городок снесен. Активисты протестовали против планов правительства соорудить скоростную железнодорожную магистраль, которая ведет из Лондона на...
 
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