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На грани выживания. Бунт против карантина в Ливане

27.01.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Ливане продолжаются протесты против карантина. С каждым днем столкновения с полицией становятся все жестче - стражи применяют для разгона протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. Власти в очередной раз продлили локдаун,  на этот раз до 8 февраля. Страна переживает один из самых тяжелых кризисов в своей истории,  а карантин в буквальном смысле поставил сотни тысяч ливанцев на грань выживания. 

Население Ливана - 5 миллионов граждан  и 1 миллион арабов-беженцев. Большая половина  официально живет ниже уровня бедности. Только за последние месяцы курс национальной валюты рухнул на 80 %,  для переселенцев в лагерях наступила угроза голода.  На Ближнем Востоке и в Африке как раз отмечают 10-ю годовщину  волны протестов  "арабской весны" 2011 года. Хаос и тяжелый экономический кризис переживают сейчас не только жители Ливана, но и тунисцы. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Ливане продолжаются протесты против карантина. С каждым днем столкновения с полицией становятся все жестче - стражи применяют для разгона протестующих...
 
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