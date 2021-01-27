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На грани выживания. Бунт против карантина в Ливане
27.01.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Ливане продолжаются протесты против карантина. С каждым днем столкновения с полицией становятся все жестче - стражи применяют для разгона протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. Власти в очередной раз продлили локдаун, на этот раз до 8 февраля. Страна переживает один из самых тяжелых кризисов в своей истории, а карантин в буквальном смысле поставил сотни тысяч ливанцев на грань выживания.
Население Ливана - 5 миллионов граждан и 1 миллион арабов-беженцев. Большая половина официально живет ниже уровня бедности. Только за последние месяцы курс национальной валюты рухнул на 80 %, для переселенцев в лагерях наступила угроза голода. На Ближнем Востоке и в Африке как раз отмечают 10-ю годовщину волны протестов "арабской весны" 2011 года. Хаос и тяжелый экономический кризис переживают сейчас не только жители Ливана, но и тунисцы.
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В Ливане продолжаются протесты против карантина. С каждым днем столкновения с полицией становятся все жестче - стражи применяют для разгона протестующих...
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