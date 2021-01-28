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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Резкое падение рейтинга Зеленского Французское издание "Ле Монд" выпустило крайне нелицеприятную статью, посвященную Зеленскому. Европейское издание отмечает резкое падение рейтинга...

Французское издание "Ле Монд" выпустило крайне нелицеприятную статью, посвященную Зеленскому.Европейское издание отмечает резкое падение рейтинга украинского лидера: по последним опросам, таковой едва достигает 13%. "Ле Монд" указывает: все обещания президента Украины обуздать коррупцию привели к тому, что казнокрадство расцвело еще более буйным цветом. Газета отмечает: управление государством перешло в руки соратников президента, которые кроят страну на свои бизнес-уделы. Украинские власти сейчас как раз столкнулись с волной экономических протестов: в первые недели года на десятки процентов выросли тарифы на электричество и газ. Так называемые тарифные майданы проходят на площадях многих городов страны. И статья "Ле Монд" знаменует разочарование в Зеленском уже не только сограждан, но и коллективного Запада.