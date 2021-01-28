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Резкое падение рейтинга Зеленского

28.01.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Французское издание "Ле Монд" выпустило крайне нелицеприятную статью, посвященную Зеленскому. 

Европейское издание отмечает резкое падение рейтинга украинского лидера: по последним опросам, таковой едва достигает 13%. "Ле Монд" указывает: все обещания президента Украины обуздать коррупцию привели к тому, что казнокрадство  расцвело еще более буйным цветом. Газета отмечает:  управление государством перешло в руки соратников президента, которые кроят страну на свои бизнес-уделы. Украинские власти сейчас как раз столкнулись с волной экономических протестов: в первые недели года на десятки процентов выросли тарифы на электричество и газ. Так называемые тарифные майданы проходят на площадях многих городов страны. И статья "Ле Монд" знаменует  разочарование в Зеленском уже не только сограждан, но и коллективного Запада.

 
 
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Французское издание "Ле Монд" выпустило крайне нелицеприятную статью, посвященную Зеленскому.  Европейское издание отмечает резкое падение рейтинга...
 
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