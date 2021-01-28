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Брюссель требует отчета о соблюдении верховенства права

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Накануне в Польше вступили в силу новые ограничения на проведение абортов В Польше тысячи людей вышли на улицы Варшавы и других городов сразу же после решения Конституционного суда о запрете абортов. Судя по значению этой темы для...

В Польше тысячи людей вышли на улицы Варшавы и других городов сразу же после решения Конституционного суда о запрете абортов. Судя по значению этой темы для общества, протесты продолжатся и усилятся. Простым полякам противостоят усиленные полицейские кордоны. Массовость акций ограничивается локдауном, который действует в Польше. Впрочем, жестким столкновениям с полицией, которые имели место в минувшем декабре, не помешал даже карантин. Аборты в стране возможны теперь лишь в исключительных случаях: ни по медицинским, ни по каким-либо иным показаниям их проводить больше не будут.Вероятно, в том числе и в этой связи Еврокомиссия потребовала от Варашавы отчета по соблюдению принципа верховенства права. В Брюсселе давно предъявляют к Польше претензии в вопросе о независимости судов, включая Конституционный: Евросоюз полагает, что страна попирает демократические принципы в этой сфере. Антикризисное финансирование Польши со стороны ЕС было поставлено в зависимость от соблюдения официальной Варшавой принципов независимости судебной власти.Смотрите также: