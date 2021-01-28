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Кровопролитные столкновения протестующих с полицией в Ливане

28.01.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Кровопролитные столкновения с полицией - сразу в нескольких крупных городах Ливана. Блюстители порядка активно применяли все спецсредства: газ, дубинки, резиновые пули. 226 человек в ходе беспорядков пострадали, среди них - 20 полицейских. Массовые акции протеста противников локдауна прошли в городах Триполи, Сайда и Тир. Всюду манифестации завершались уличными боями. 

Столкновения приобрели небывалое прежде ожесточение: в полицию из толпы бунтующих летели на сей раз ручные гранаты - таковых насчитали по меньшей мере три. Беспорядки вызваны глубочайшим экономическим кризисом в стране. Карантинные ограничения продлены властями Ливана до 8 февраля -  в период локдауна сотни тысяч людей лишились последней возможности заработать. От правительства протестующие требуют помощи и ослабления карантинных запретов: более половины населения страны проживает ниже уровня бедности.

 
 
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Кровопролитные столкновения с полицией - сразу в нескольких крупных городах Ливана. Блюстители порядка активно применяли все спецсредства: газ, дубинки, резиновые...
 
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