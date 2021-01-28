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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кровопролитные столкновения протестующих с полицией в Ливане Кровопролитные столкновения с полицией - сразу в нескольких крупных городах Ливана. Блюстители порядка активно применяли все спецсредства: газ, дубинки, резиновые...

Кровопролитные столкновения с полицией - сразу в нескольких крупных городах Ливана. Блюстители порядка активно применяли все спецсредства: газ, дубинки, резиновые пули. 226 человек в ходе беспорядков пострадали, среди них - 20 полицейских. Массовые акции протеста противников локдауна прошли в городах Триполи, Сайда и Тир. Всюду манифестации завершались уличными боями.Столкновения приобрели небывалое прежде ожесточение: в полицию из толпы бунтующих летели на сей раз ручные гранаты - таковых насчитали по меньшей мере три. Беспорядки вызваны глубочайшим экономическим кризисом в стране.От правительства протестующие требуют помощи и ослабления карантинных запретов: более половины населения страны проживает ниже уровня бедности.