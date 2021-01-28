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Ответственность за участие в беспорядках

Ответственность за призывы подростков на несанкционированные акции

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержан тиктокер за нападение на служебную машину В Москве 19-летней звезде соцсети "ТикТок" - блогеру Константину Лакееву предъявили обвинение сразу по нескольким статьям. Его обвинили в хулиганстве и порче...

В Москве 19-летней звезде соцсети "ТикТок" -. Его обвинили в хулиганстве и порче имущества из-за нападения на машину со спецномерами. Он задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания. Следствие планирует ходатайствовать об аресте. Ранее Следственный комитет России опубликовал видео, на котором тиктокер извиняется за то, что обкидывал снегом и несколько раз пнул автомобиль на акции 23 января. За совершенное преступление полагается наказание до 7 лет лишения свободы.Задержан полицией также Саид Джумаев, который принял самое активное участие в нападениях на полицию. Он пытался скрыться на родине в Чечне, но не успел.Напомним, за участие в событиях 23 января в России намерены оштрафовать и сами соцсети: медиакорпорациям вменяют в вину то, что они не препятствовали рекрутированию подростков на участие в противоправных действиях. Facebook, Twitter, TikTok и другим компаниям грозит взыскание в размере до 4 миллионов российских рублей. Стало известно также, что возбуждено уголовное дело против Леонида Волкова - ближайшего сподвижника Алексея Навального: его также обвиняют в мобилизации подростков на участие в протестных акциях.