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Задержан тиктокер за нападение на служебную машину
28.01.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Москве 19-летней звезде соцсети "ТикТок" -
Ответственность за участие в беспорядкахЗадержан полицией также Саид Джумаев, который принял самое активное участие в нападениях на полицию. Он пытался скрыться на родине в Чечне, но не успел.
Ответственность за призывы подростков на несанкционированные акцииНапомним, за участие в событиях 23 января в России намерены оштрафовать и сами соцсети: медиакорпорациям вменяют в вину то, что они не препятствовали рекрутированию подростков на участие в противоправных действиях. Facebook, Twitter, TikTok и другим компаниям грозит взыскание в размере до 4 миллионов российских рублей. Стало известно также, что возбуждено уголовное дело против Леонида Волкова - ближайшего сподвижника Алексея Навального: его также обвиняют в мобилизации подростков на участие в протестных акциях.
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