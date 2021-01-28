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Многотысячная толпа перекрыла Крещатик и двинулась к офису Владимира Зеленского

28.01.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Центр Киева сегодня с утра блокируют протестующие индивидуальные предприниматели. Многотысячная толпа перекрыла Крещатик и двинулась к офису Владимира Зеленского.

Полицейские и военнослужащие Нацгвардии приступили к усиленному несению службы.

Предприниматели требуют от государства помощи: из-за локдауна десятки тысяч людей - на грани разорения. Из-за противоэпидемических ограничений закрыто большинство малых торговых предприятий. Также предприниматели обязаны оказывать услуги при наличии кассового аппарата, и им государство отказывает в упрощенном налогообложении. Масла в огонь подлило январское повышение тарифов на газ и электроэнергию, не говоря о катастрофической ситуации с COVID в стране.
 
 
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Центр Киева сегодня с утра блокируют протестующие индивидуальные предприниматели. Многотысячная толпа перекрыла Крещатик и двинулась к офису Владимира...
 
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