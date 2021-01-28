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Многотысячная толпа перекрыла Крещатик и двинулась к офису Владимира Зеленского
28.01.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Центр Киева сегодня с утра блокируют протестующие индивидуальные предприниматели. Многотысячная толпа перекрыла Крещатик и двинулась к офису Владимира Зеленского.
Полицейские и военнослужащие Нацгвардии приступили к усиленному несению службы.
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Центр Киева сегодня с утра блокируют протестующие индивидуальные предприниматели. Многотысячная толпа перекрыла Крещатик и двинулась к офису Владимира...
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