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В Армении протестующие вновь пытались прорваться в здание правительства

28.01.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Задержания и потасовки в центре Еревана. Сегодня протестующие против премьер-министра Никола Пашиняна вновь попытались прорваться в здание правительства. "Мы хотим войти и потребовать, чтоб Пашинян ушел в отставку", - заявил один из участников акции.

Штурмовиков удалось оттеснить. Минимум 26 задержаны. Сегодня Пашинян проводил встречу с высшим офицерским составом Вооруженных сил по случаю Дня армии. Протестное шествие стартовало на площади Республики. Как сообщают местные СМИ, впервые за долгое время митинг был организован не политическими партиями, а отдельными лицами.
 
 
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Задержания и потасовки в центре Еревана. Сегодня протестующие против премьер-министра Никола Пашиняна вновь попытались прорваться в здание правительства. "Мы...
 
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