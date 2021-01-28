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В Армении протестующие вновь пытались прорваться в здание правительства
28.01.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЗадержания и потасовки в центре Еревана. Сегодня протестующие против премьер-министра Никола Пашиняна вновь попытались прорваться в здание правительства. "Мы хотим войти и потребовать, чтоб Пашинян ушел в отставку", - заявил один из участников акции.
Штурмовиков удалось оттеснить. Минимум 26 задержаны. Сегодня Пашинян проводил встречу с высшим офицерским составом Вооруженных сил по случаю Дня армии. Протестное шествие стартовало на площади Республики. Как сообщают местные СМИ, впервые за долгое время митинг был организован не политическими партиями, а отдельными лицами.
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Задержания и потасовки в центре Еревана. Сегодня протестующие против премьер-министра Никола Пашиняна вновь попытались прорваться в здание правительства. "Мы...
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