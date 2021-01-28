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В Британии взорвали полицейский автомобиль
28.01.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Сети появилось видео из Великобритании. Неизвестные подрывают коктейлями Молотова полицейский автомобиль, в котором находятся люди. На кадрах видно, как одного из пострадавших пытаются спасти. В Великобритании то и дело вспыхивают протесты против жестких карантинных мер. Полиция выступления жестко пресекает. Связан ли этот инцидент с недовольством политикой властей или просто дерзкая хулиганская выходка? В этом предстоит разбираться следствию.
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В Сети появилось видео из Великобритании. Неизвестные подрывают коктейлями Молотова полицейский автомобиль, в котором находятся люди. На кадрах видно, как одного...
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