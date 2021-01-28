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Протесты в Ереване: митингующие пытались прорваться в здание парламента
28.01.2021 20:45 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Ереване прошли акции протеста. Митингующие, которые требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, пытались прорваться в здание парламента, сообщает
Участники митинга собрались у здания Генпрокуратуры и требовали встречи с главой ведомства Артуром Давтяном. Потом люди решили идти к зданию правительства и, зайдя внутрь, ждать там генпрокурора и премьер-министра. Их требование — задержать главу правительства.
Полиция пресекла попытку прорваться в здание. По данным
Напомним,
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В Ереване прошли акции протеста. Митингующие, которые требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, пытались прорваться в здание парламента.
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