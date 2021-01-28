Протесты в Ереване: митингующие пытались прорваться в здание парламента

Источник материала: Tut.by

В Ереване прошли акции протеста. Митингующие, которые требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, пытались прорваться в здание парламента, сообщает АМИ «Новости-Армения» .



Фото: Reuters

Участники митинга собрались у здания Генпрокуратуры и требовали встречи с главой ведомства Артуром Давтяном. Потом люди решили идти к зданию правительства и, зайдя внутрь, ждать там генпрокурора и премьер-министра. Их требование — задержать главу правительства.

Полиция пресекла попытку прорваться в здание. По данным ТАСС , в результате было задержано 26 человек.

Напомним, протесты в Ереване с требованием отставки премьер-министра вспыхнули в ноябре после того, как стало известно о подписании президентом России, президентом Азербайджана и премьер-министр Армении совместного заявления о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.