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Более 170 родителей ответят за участие детей в субботних митингах в Москве

28.01.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

На призывы через социальные сети, к сожалению, чаще всего реагирует молодежь, которая по сути и становится главным инструментом деструктивных сил.

Так, более 170 протоколов составлено на родителей, чьи дети присутствовали на незаконной акции в Москве 23 января. И прокуратура, и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Однако на незаконные сборища через "ТикТок", "Фейсбук" и "Ютьюб" зазывали тысячи блогеров и рядовых оппозиционных активистов.

Соцсети удаляют призывы к подросткам принимать участие в митингах


Теперь основные социальные сети приступили к массированному удалению противозаконных призывов со своих русскоязычных страниц. Отметим, за размещение противоправной агитации прокуратура грозит штрафом до 4 миллионов рублей.

Задержан тиктокер за нападение на служебную машину


Так, предъявлено обвинение 19-летней звезде "ТикТока" блогеру Константину Лакееву - сразу по нескольким статьям. Его обвинили в хулиганстве и порче имущества из-за нападения на машину со спецномерами. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Ответственность за участие в беспорядках


Задержан полицией также Саид Джумаев, который принял самое активное участие в нападениях на полицию. Он пытался скрыться на родине в Чечне, но не успел.

Ответственность за призывы подростков к несанкционированным акциям


Также стало известно и о возбуждении уголовного дела против Леонида Волкова - ближайшего сподвижника Алексея Навального: его обвиняют в мобилизации подростков на участие в протестных акциях.

 
 
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На призывы через социальные сети, к сожалению, чаще всего реагирует молодежь, которая по сути и становится главным инструментом деструктивных сил. Так,...
 
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