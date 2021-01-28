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Более 170 родителей ответят за участие детей в субботних митингах в Москве
28.01.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
На призывы через социальные сети, к сожалению, чаще всего реагирует молодежь, которая по сути и становится главным инструментом деструктивных сил.
Так, более 170 протоколов составлено на родителей, чьи дети присутствовали на незаконной акции в Москве 23 января. И прокуратура, и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Однако на незаконные сборища через "ТикТок", "Фейсбук" и "Ютьюб" зазывали тысячи блогеров и рядовых оппозиционных активистов.
Соцсети удаляют призывы к подросткам принимать участие в митингах
Теперь основные
Задержан тиктокер за нападение на служебную машину
Так,
Ответственность за участие в беспорядках
Задержан полицией также Саид Джумаев, который принял самое активное участие в нападениях на полицию. Он пытался скрыться на родине в Чечне, но не успел.
Ответственность за призывы подростков к несанкционированным акциям
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На призывы через социальные сети, к сожалению, чаще всего реагирует молодежь, которая по сути и становится главным инструментом деструктивных сил. Так,...
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