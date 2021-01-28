Более 170 родителей ответят за участие детей в субботних митингах в Москве

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На призывы через социальные сети, к сожалению, чаще всего реагирует молодежь, которая по сути и становится главным инструментом деструктивных сил.







Так, более 170 протоколов составлено на родителей, чьи дети присутствовали на незаконной акции в Москве 23 января. И прокуратура, и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Однако на незаконные сборища через "ТикТок", "Фейсбук" и "Ютьюб" зазывали тысячи блогеров и рядовых оппозиционных активистов.







Соцсети удаляют призывы к подросткам принимать участие в митингах





социальные сети приступили к массированному удалению противозаконных призывов со своих русскоязычных страниц. Отметим, за размещение противоправной агитации прокуратура грозит штрафом до 4 миллионов рублей. Теперь основныепротивозаконных призывов со своих русскоязычных страниц. Отметим, за размещение противоправной агитации прокуратура грозит штрафом до 4 миллионов рублей.





Задержан тиктокер за нападение на служебную машину





предъявлено обвинение 19-летней звезде "ТикТока" блогеру Константину Лакееву - сразу по нескольким статьям. Его обвинили в хулиганстве и порче имущества из-за нападения на машину со спецномерами. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Так,блогеру Константину Лакееву - сразу по нескольким статьям. Его обвинили в хулиганстве и порче имущества из-за нападения на машину со спецномерами. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.





Ответственность за участие в беспорядках





Задержан полицией также Саид Джумаев, который принял самое активное участие в нападениях на полицию. Он пытался скрыться на родине в Чечне, но не успел.





Ответственность за призывы подростков к несанкционированным акциям





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 170 родителей ответят за участие детей в субботних митингах в Москве На призывы через социальные сети, к сожалению, чаще всего реагирует молодежь, которая по сути и становится главным инструментом деструктивных сил. Так,...

Также стало известно и о возбуждении уголовного дела против Леонида Волкова - ближайшего сподвижника Алексея Навального: его обвиняют в мобилизации подростков на участие в протестных акциях.