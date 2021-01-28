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Австралиец вырвался из пасти крокодила, схватившего его за голову

29.01.2021 06:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Австралии мужчина сумел спастись от напавшего на него крокодила. Он разжал руками пасть животного, схватившего его за голову, сообщили местные власти.


Pixabay

Австралиец купался в озере Лейк-Плэсид, расположенном в штате Квинсленд, когда на него набросился гребнистый крокодил длиной около 1,5−2 м.

После инцидента с рептилией мужчину доставили в местную больницу с незначительными рваными ранами. По словам властей, ему очень повезло, что полученные повреждения не оказались более серьезными.

Санитар Пол Свини рассказал, что, когда к пострадавшему приехала машина скорой помощи, он был удивительно спокоен.

«Он заявил, что его за голову укусил крокодил, и рассказал, как он высвободился из пасти хищника. Для этого он схватил крокодила за челюсти изнутри и разжал ему пасть. Когда он высвобождал руки, челюсть захлопнулась на указательном пальце», — рассказал Свини журналистам.

По словам медика, мужчина затем достаточно долго плыл к берегу и самостоятельно выбрался на берег. «Во время осмотра мы обнаружили на его голове следы от зубов», — добавил он.

Пострадавшего затем доставили в местную больницу, представитель которой рассказал Би-би-си, что мужчина находится в стабильном состоянии.

Свини также сообщил, что этот человек, пожелавший сохранить анонимность, в течение примерно восьми лет купался в озере три раза в неделю. Как признался медик, его не удивит, если тот продолжит традицию заплывов после восстановления.

Департамент экологии Квинсленда сообщил, что Лейк-Плэсид проверят специалисты, чтобы выяснить причины нападения рептилии и при необходимости принять меры.

«Напоминаем всем, что Лейк-Плесид и регион Кэрнс известны как „страна крокодилов“, и призываем всегда быть там начеку», — говорится в заявлении ведомства.

Департамент отметил, что крокодилы могут встречаться во всех водоемах на севере Квинсленда, и призвал людей не пользоваться там каноэ и каяками, а также не подходить близко к кромке воды на рыбалке.

 
 
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В Австралии мужчина сумел спастись от напавшего на него крокодила. Он разжал руками пасть животного, схватившего его за голову, сообщили местные власти.
 
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