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Арестован тиктокер, обвиняемый в повреждении машины ФСБ на акции протеста в Москве
29.01.2021 06:29 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО 18-летнего видеоблогера Константина Лакеева, обвиняемого в умышленном повреждении служебного автомобиля ФСБ на несогласованной акции в Москве 23 января. Об этом
«Пресненским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лакеева Константина Михайловича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), сроком до 23 марта 2021 года», — сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Ранее сообщалось, что блогер раскаялся в содеянном и попросил прощения у сотрудников полиции. Санкции по инкриминируемым статьям предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 и до 7 лет соответственно.
У Лакеева более 810 тыс. подписчиков на канале в TikTok. Вместе с ним были доставлены в полицию более 10 видеоблогеров, которые также могли участвовать в несогласованной акции.
23 января участники несанкционированной акции на Цветном бульваре
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