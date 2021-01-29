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Очередной фейк с протестов в России раскрыли журналисты

29.01.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Эти кадры после субботних митингов в Москве облетели все СМИ, в том числе  международные. На них молодой человек с забинтованной и в крови головой якобы после избиения силовиками. На самом деле парень в полном порядке и голова целая! "Пострадавшего" удалось отыскать, его поймали с поличным прямо в квартире. На свежих кадрах ни ран, ни повязок.

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Эти кадры после субботних митингов в Москве облетели все СМИ, в том числе  международные. На них молодой человек с забинтованной и в крови головой якобы после...
 
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