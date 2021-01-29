В Москве 154 человека арестованы за участие в несанкционированных акциях

Источник материала: БT

Итоги протестов в российской столице. Московские суды в течение недели вынесли 154 решения об административных арестах и 354 постановления о штрафах за участие в незаконной субботней акции в поддержку Навального.

Всего столичные суды получили более 1 600 дел об административных правонарушениях

Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Однако по данным полиции, в Москве в акции приняли участие около 4 000 человек

Тем временем в Госдуме планируют увеличить штрафы за фейки с использованием формы военных и полиции. Пока максимальный штраф за такие действия составляет 1 500 рублей.