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Снежный инцидент в Уфе
29.01.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Уфе снег с крыши морга рухнул на припаркованный автомобиль и стоящих поблизости людей. Рабочие занимались чисткой крыши. Видео с инцидентом появилось в соцсетях. Снежная масса накрыла двух женщин. Им потребовалась консультация медиков.
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В Уфе снег с крыши морга рухнул на припаркованный автомобиль и стоящих поблизости людей. Рабочие занимались чисткой крыши. Видео с инцидентом появилось в...
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