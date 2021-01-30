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Олега Навального и других фигурантов дела о нарушении санитарных норм на митинге в Москве отправили под домашний арест

30.01.2021 10:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест пятерых обвиняемых по делу о нарушении санитарных норм на московском митинге в поддержку Алексея Навального, который прошел 23 января.


Москва, 23 января 2021 года. Фото: Reuters

До 23 марта под домашним арестом будут находиться:

  • сотрудница ФБК Любовь Соболь
  • участница Pussy Riot Мария Алехина
  • глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева
  • брат Алексея Навального Олег Навальный
  • координатор московского штаба Навального Олег Степанов

Перед тем, как задержать сторонников Навального, полиция провела обыски у них дома и дома у их родителей.

О домашнем аресте просило следствие. Как уточняет «Медиазона», это максимально строгая мера пресечения, предусмотренная статьей УК, по которой расследуют дело.

Дело о нарушении санитарных норм на митинге 23 января 2021 года

О деле по статье 236 УК, которое завел московский СК, 27 января сообщило МВД. По версии ведомства, «неустановленные лица» призывали к участию в акции в поддержку Навального на Пушкинской площади в Москве.

На митинг, «действуя по вышеуказанному призыву», приехали в том числе те, кто должен оставаться дома из-за COVID-19. Таким образом, появилась угроза массового заражения людей, сообщалось в релизе МВД.

 
 
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Как уточняет «Медиазона», это максимально строгая мера пресечения, предусмотренная статьей УК, по которой расследуют дело.
 
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