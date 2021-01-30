Олега Навального и других фигурантов дела о нарушении санитарных норм на митинге в Москве отправили под домашний арест

Источник материала: Tut.by

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест пятерых обвиняемых по делу о нарушении санитарных норм на московском митинге в поддержку Алексея Навального, который прошел 23 января.



Москва, 23 января 2021 года. Фото: Reuters

До 23 марта под домашним арестом будут находиться:

сотрудница ФБК Любовь Соболь

участница Pussy Riot Мария Алехина

глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева

брат Алексея Навального Олег Навальный

координатор московского штаба Навального Олег Степанов

Перед тем, как задержать сторонников Навального, полиция провела обыски у них дома и дома у их родителей.

О домашнем аресте просило следствие. Как уточняет «Медиазона», это максимально строгая мера пресечения, предусмотренная статьей УК, по которой расследуют дело.

Дело о нарушении санитарных норм на митинге 23 января 2021 года

О деле по статье 236 УК, которое завел московский СК, 27 января сообщило МВД. По версии ведомства, «неустановленные лица» призывали к участию в акции в поддержку Навального на Пушкинской площади в Москве.

На митинг, «действуя по вышеуказанному призыву», приехали в том числе те, кто должен оставаться дома из-за COVID-19. Таким образом, появилась угроза массового заражения людей, сообщалось в релизе МВД.