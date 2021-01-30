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Олега Навального и других фигурантов дела о нарушении санитарных норм на митинге в Москве отправили под домашний арест
30.01.2021 10:15 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест пятерых обвиняемых по делу о нарушении санитарных норм на московском митинге в поддержку Алексея Навального, который
До 23 марта под домашним арестом будут находиться:
Перед тем, как задержать сторонников Навального, полиция провела обыски у них дома и дома у их родителей.
О домашнем аресте просило следствие. Как
Дело о нарушении санитарных норм на митинге 23 января 2021 года
О деле по статье 236 УК, которое завел московский СК, 27 января
На митинг, «действуя по вышеуказанному призыву», приехали в том числе те, кто должен оставаться дома из-за COVID-19. Таким образом, появилась угроза массового заражения людей, сообщалось в релизе МВД.
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Олега Навального и других фигурантов дела о нарушении санитарных норм на митинге в Москве отправили под домашний арест
Как уточняет «Медиазона», это максимально строгая мера пресечения, предусмотренная статьей УК, по которой расследуют дело.
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