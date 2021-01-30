Мнение украинского блогера, который уехал жить в Польшу

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Протесты в Европе не оставляют равнодушными никого. Кипит и блогерское сообщество. Особенно потрясены те, кто еще совсем недавно расхваливал мифическую свободу слова, передвижения и вседозволенность на Западе. Вот мнение украинского блогера, который в поисках лучшей жизни уехал из "незалежной" в Польшу и теперь видит все реалии без цензуры.