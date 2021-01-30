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Смертельное ДТП под Самарой. Возбуждено уголовное дело по двум статьям

30.01.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Страшное ДТП в Самарской области. Здесь столкнулись три автомобиля: фура "даф" на казахстанских номерах, "Шевроле-Нива" и микроавтобус "ситроен". По версии полиции, полуприцеп большегруза занесло на встречную полосу движения, где в этот момент ехал автобус с пассажирами. В результате аварии погибло 12 человек. Еще 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести, пять из них находятся в реанимации. Пострадавшие - жители Ульяновской и Самарской областей России. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по двум статьям.

 
 
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Страшное ДТП в Самарской области. Здесь столкнулись три автомобиля: фура "даф" на казахстанских номерах, "Шевроле-Нива" и микроавтобус "ситроен". По версии полиции,...
 
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