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Один из богатейших людей России назвал себя владельцем «дворца Путина»
30.01.2021 15:07 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Резиденция в Геленджике принадлежит российскому миллиардеру Аркадию Ротенбергу. Об этом в интервью главреду Mash один из богатейших бизнесменов России рассказал сам.
— Это достаточно сложный объект, там много было кредиторров, мне удалось стать его бенефициаром, — сообщил Ротенберг.
По его словам, комплекс он приобрел «несколько лет назад», так как ему нравится заниматься туристическим бизнесом и он уже имеет несколько объектов, в том числе в Крыму и на Алтае. А в этом «шикарном месте» он собирается организовать апарт-отель.
— Я понимал, что это скандальное и тяжелое здание, но, помяните мое, слово, пройдет полтора-два года я приглашу вас в это шикарное место и вы увидите.
Ротенберг заявил, что ранее не афишировал приобретение из-за скандалов вокруг объекта, «а на мне и так достаточно всяких санкций».
— Вот когда бы построили, вот тогда и можно было сказать — посмотрите какая красота, — пояснил Ротенберг и добавил, что «там ничего нет незаконного».
По его словам, на доделку объекта уйдет еще около двух лет, но «учитывая скандалы», все постараются сделать быстрее.
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По его словам, в этом «шикарном месте» он собирается организовать апарт-отель.
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