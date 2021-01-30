Один из богатейших людей России назвал себя владельцем «дворца Путина»

Источник материала: Tut.by

Резиденция в Геленджике принадлежит российскому миллиардеру Аркадию Ротенбергу. Об этом в интервью главреду Mash один из богатейших бизнесменов России рассказал сам.



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— Это достаточно сложный объект, там много было кредиторров, мне удалось стать его бенефициаром, — сообщил Ротенберг.

По его словам, комплекс он приобрел «несколько лет назад», так как ему нравится заниматься туристическим бизнесом и он уже имеет несколько объектов, в том числе в Крыму и на Алтае. А в этом «шикарном месте» он собирается организовать апарт-отель.

— Я понимал, что это скандальное и тяжелое здание, но, помяните мое, слово, пройдет полтора-два года я приглашу вас в это шикарное место и вы увидите.

Ротенберг заявил, что ранее не афишировал приобретение из-за скандалов вокруг объекта, «а на мне и так достаточно всяких санкций».

— Вот когда бы построили, вот тогда и можно было сказать — посмотрите какая красота, — пояснил Ротенберг и добавил, что «там ничего нет незаконного».

По его словам, на доделку объекта уйдет еще около двух лет, но «учитывая скандалы», все постараются сделать быстрее.