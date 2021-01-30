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Бои с полицией во Франции
30.01.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTБои с полицией в Париже. Сегодня французы
Акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" в стране начались в конце прошлого годаДокумент предусматривает крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете фотографии полицейских при исполнении.
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Бои с полицией в Париже. Сегодня французы снова вышли на митинги против так называемого законопроекта "О глобальной безопасности". Многотысячная акция на...
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