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Акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" в стране начались в конце прошлого года

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бои с полицией во Франции Бои с полицией в Париже. Сегодня французы снова вышли на митинги против так называемого законопроекта "О глобальной безопасности". Многотысячная акция на...

Бои с полицией в Париже. Сегодня французыпротив так называемого законопроекта "О глобальной безопасности". Многотысячная акция на площади Республики переросла в столкновения. В стражей полетели петарды и металлические прутья. Протестующим ответили слезоточивым газом.Документ предусматривает крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете фотографии полицейских при исполнении.