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Бои с полицией во Франции

30.01.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Бои с полицией в Париже. Сегодня французы  снова вышли на митинги против так называемого законопроекта "О глобальной безопасности".  Многотысячная акция на площади Республики переросла в столкновения. В стражей полетели петарды и металлические прутья. Протестующим ответили слезоточивым газом. 

Акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" в стране начались в конце прошлого года

Документ предусматривает крупный штраф и тюремное наказание для тех,  кто размещает в интернете фотографии полицейских при исполнении.

 
 
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Бои с полицией в Париже. Сегодня французы  снова вышли на митинги против так называемого законопроекта "О глобальной безопасности".  Многотысячная акция на...
 
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