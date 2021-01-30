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Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

30.01.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

США.  Протестное движение за права чернокожих  Black Lives Matter  выдвинуто на Нобелевскую премию мира. Инициаторы идеи объясняют это так: движение стало важной частью общемировой борьбы против расовой дискриминации  и смогло привлечь внимание к этой теме во всем мире.  Инициатива, мягко говоря, странная, все помнят кадры с протестов в США прошлой весной.  Демонстранты громили города,  воровали в магазинах и избивали полицейских. 
Протесты  BLM  вспыхнули в США после гибели чернокожего  Джорджа Флойда  от рук полицейских. Чтобы усмирить тысячи разгневанных американцев,  власти даже ввели в города солдат Нацгвардии.

 
 
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США.  Протестное движение за права чернокожих  Black Lives Matter  выдвинуто на Нобелевскую премию мира. Инициаторы идеи объясняют это так: движение стало важной частью...
 
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