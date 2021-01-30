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Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира
30.01.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСША. Протестное движение за права чернокожих Black Lives Matter выдвинуто на Нобелевскую премию мира. Инициаторы идеи объясняют это так: движение стало важной частью общемировой борьбы против расовой дискриминации и смогло привлечь внимание к этой теме во всем мире. Инициатива, мягко говоря, странная, все помнят кадры с протестов в США прошлой весной. Демонстранты громили города, воровали в магазинах и избивали полицейских.
Протесты BLM вспыхнули в США после гибели чернокожего Джорджа Флойда от рук полицейских. Чтобы усмирить тысячи разгневанных американцев, власти даже ввели в города солдат Нацгвардии.
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США. Протестное движение за права чернокожих Black Lives Matter выдвинуто на Нобелевскую премию мира. Инициаторы идеи объясняют это так: движение стало важной частью...
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