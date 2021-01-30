Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира США. Протестное движение за права чернокожих Black Lives Matter выдвинуто на Нобелевскую премию мира. Инициаторы идеи объясняют это так: движение стало важной частью...

США. Протестное движение за права чернокожих Black Lives Matter выдвинуто на Нобелевскую премию мира. Инициаторы идеи объясняют это так: движение стало важной частью общемировой борьбы против расовой дискриминации и смогло привлечь внимание к этой теме во всем мире. Инициатива, мягко говоря, странная, все помнят кадры с протестов в США прошлой весной. Демонстранты громили города, воровали в магазинах и избивали полицейских.Протесты BLM вспыхнули в США после гибели чернокожего Джорджа Флойда от рук полицейских. Чтобы усмирить тысячи разгневанных американцев, власти даже ввели в города солдат Нацгвардии.