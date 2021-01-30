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Сегодня продвинутые игроки вступают в другую войну - информационную





В действительности журналистских проверок стало ясно: дворец пустой, готов лишь фасад

Впрочем, в фильме автор подстраховался, заявил: готовый роскошный дворец из-за плесени полностью разобрали. Весь фильм по итогу назвали фейком. Нашли и бенефициара стройки. Он же и разъяснил функцию здания.





Специалисты объясняют грязные приемы желанием взбудоражить общество

На поверку оказалось: ни кальянной, ни двухъярусного театра, нет даже казино





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Разоблачение разоблачения. История с президентским дворцом направлена на подогревание протестных настроений Перемещенный в Германию автор невероятных историй о российской действительности явно не без помощи заграничных коллег смонтировал фильм, который посмотрели...

Перемещенный в Германию автор невероятных историй о российской действительности явно не без помощи заграничных коллег смонтировал фильм, который посмотрели более 100 миллионов раз. Двухчасовая история рассказывает якобы о дворце Путина. Громкие слова, дорогая компьютерная графика, созданная явно небесплатно, плюс современная подача. И все. Интерес публики обеспечен. Но главное не забыт важный принцип: чем больше ложь, тем охотнее в нее верят. Белорусы с таким уже сталкивались.Правда, оставив позади эмоции, проанализировав и увидев другую сторону этой фейковой медали, становится очевидно, что, которая направлена исключительно на подогревание протестных настроений. Подробности в следующем репортаже.РассказываетОткрытые вооруженные столкновения - прерогатива бедных или развивающихся стран. Сегодня продвинутые игроки вступают в другую войну - информационную.Основная задача такого противостояния - повлиять на систему общества и навязать нужные установки. Именно то, что сегодня отлично демонстрируется повсеместно. Одна из последних нашумевших историй - расследование организации "Фонд борьбы с коррупцией". В двухчасовом фильме блогер Алексей Навальный рассказывает о связи здания с президентом России. Тут и аквадискотека, и абсолютно пошлая роскошь, и даже комната для грязи. Другие журналисты решили проверить, насколько нарисованная за время пребывания Навального в Германии картинка соответствует действительности.. Красивая картинка, острые слова и много компьютерной графики - и манипуляция представителями блип-культуры удалась. Технологии так называемых цветных революций в действии. Стоит отметить и графическую составляющую фильма. Для блогера смоделировать 3Д-проекцию внутренних помещений - вопрос времени. Для блогера, находящегося два месяца в Германии, еще меньшего времени. И тут уже очевидные косяки: команда кинотворцев вместо российского двуглавого орла разместила на вход в здание герб Княжества Черногория. Более того, на объявленном "дворце" вне компьютерной графики ворот вообще нет.Рядом с таким дворцом находится пограничная служба. Отсюда вытекает и запрет на съемку. Первопроходец в реальной, а не виртуальной жизни сам заявил: на протяжении часа все двери в долгострое были открыты, если вообще были установлены.Через 5-6 лет обещают здание уже сдать. До тех пор оппозиционные расследователи будут ходить по краю домыслов и новых технологий. Впрочем, на что только не готовы противники власти ради кликабельного заголовка. В Беларуси с этим уже знакомы. И думающая часть населения на фейки уже не ведется.