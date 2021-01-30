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Разоблачение разоблачения. История с президентским дворцом направлена на подогревание протестных настроений

30.01.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Перемещенный в Германию  автор невероятных историй о российской действительности  явно не без помощи заграничных коллег  смонтировал фильм, который посмотрели более 100 миллионов раз.  Двухчасовая история  рассказывает якобы о дворце Путина. Громкие слова,  дорогая компьютерная графика,  созданная явно небесплатно,  плюс  современная подача. И все. Интерес публики обеспечен. Но главное  не забыт важный принцип: чем больше ложь, тем охотнее в нее верят. Белорусы с таким уже сталкивались. 
Правда,  оставив позади эмоции,  проанализировав и увидев другую сторону этой фейковой медали,  становится очевидно, что вся история с президентским дворцом не иначе как  ложь, которая направлена исключительно на подогревание протестных настроений.  Подробности  в следующем репортаже.

 Рассказывает Андрей Семченко. 

Сегодня продвинутые игроки вступают в другую войну -  информационную

Разоблачение разоблачения. История с президентским дворцом направлена на подогревание протестных настроений

Открытые вооруженные столкновения   - прерогатива бедных или развивающихся стран. Сегодня продвинутые игроки вступают в другую войну -  информационную.Основная задача такого противостояния -  повлиять на систему общества и навязать нужные установки. Именно то, что сегодня отлично демонстрируется повсеместно. Одна из последних нашумевших историй   - расследование организации "Фонд борьбы с коррупцией". В двухчасовом фильме блогер Алексей Навальный рассказывает о связи здания с президентом России. Тут и аквадискотека, и абсолютно пошлая роскошь, и даже  комната для грязи. Другие журналисты решили проверить,  насколько нарисованная за время пребывания Навального в Германии картинка соответствует действительности.

В действительности журналистских проверок стало ясно: дворец  пустой, готов лишь фасад

Впрочем, в фильме автор подстраховался, заявил: готовый роскошный дворец из-за плесени полностью разобрали. Весь фильм по итогу назвали фейком. Нашли и бенефициара стройки. Он же и разъяснил функцию здания.


Специалисты объясняют грязные приемы желанием взбудоражить общество

Что, к слову, у создателей фильма и получилось. Красивая картинка, острые слова и много компьютерной графики  -  и манипуляция представителями блип-культуры удалась. Технологии так называемых цветных революций  в действии.  Стоит отметить и графическую составляющую фильма. Для блогера смоделировать 3Д-проекцию внутренних помещений -   вопрос времени. Для блогера, находящегося два месяца в Германии,   еще меньшего времени. И тут уже очевидные косяки: команда кинотворцев вместо российского двуглавого орла разместила на вход в здание герб Княжества Черногория. Более того, на объявленном "дворце" вне компьютерной графики ворот вообще нет. 
Рядом с таким дворцом находится пограничная служба. Отсюда вытекает и запрет на съемку.  Первопроходец в реальной, а не виртуальной жизни сам заявил: на протяжении часа все двери в долгострое были открыты,  если вообще были установлены. 

На поверку оказалось:  ни кальянной, ни двухъярусного театра, нет даже казино

Разоблачение разоблачения. История с президентским дворцом направлена на подогревание протестных настроений

Через 5-6 лет обещают здание уже сдать. До тех пор оппозиционные расследователи будут ходить по краю домыслов и новых технологий. Впрочем, на что только не готовы противники власти ради кликабельного заголовка. В Беларуси с этим уже знакомы. И думающая часть населения на фейки уже не ведется.

 
 
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Перемещенный в Германию  автор невероятных историй о российской действительности  явно не без помощи заграничных коллег  смонтировал фильм, который посмотрели...
 
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