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Разоблачение разоблачения. История с президентским дворцом направлена на подогревание протестных настроений
30.01.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПеремещенный в Германию автор невероятных историй о российской действительности явно не без помощи заграничных коллег смонтировал фильм, который посмотрели более 100 миллионов раз. Двухчасовая история рассказывает якобы о дворце Путина. Громкие слова, дорогая компьютерная графика, созданная явно небесплатно, плюс современная подача. И все. Интерес публики обеспечен. Но главное не забыт важный принцип: чем больше ложь, тем охотнее в нее верят. Белорусы с таким уже сталкивались.
Правда, оставив позади эмоции, проанализировав и увидев другую сторону этой фейковой медали, становится очевидно, что
Рассказывает Андрей Семченко.
Сегодня продвинутые игроки вступают в другую войну - информационную
Открытые вооруженные столкновения - прерогатива бедных или развивающихся стран. Сегодня продвинутые игроки вступают в другую войну - информационную.Основная задача такого противостояния - повлиять на систему общества и навязать нужные установки. Именно то, что сегодня отлично демонстрируется повсеместно. Одна из последних нашумевших историй - расследование организации "Фонд борьбы с коррупцией". В двухчасовом фильме блогер Алексей Навальный рассказывает о связи здания с президентом России. Тут и аквадискотека, и абсолютно пошлая роскошь, и даже комната для грязи. Другие журналисты решили проверить, насколько нарисованная за время пребывания Навального в Германии картинка соответствует действительности.
В действительности журналистских проверок стало ясно: дворец пустой, готов лишь фасад
Впрочем, в фильме автор подстраховался, заявил: готовый роскошный дворец из-за плесени полностью разобрали. Весь фильм по итогу назвали фейком. Нашли и бенефициара стройки. Он же и разъяснил функцию здания.
Специалисты объясняют грязные приемы желанием взбудоражить общество
Рядом с таким дворцом находится пограничная служба. Отсюда вытекает и запрет на съемку. Первопроходец в реальной, а не виртуальной жизни сам заявил: на протяжении часа все двери в долгострое были открыты, если вообще были установлены.
На поверку оказалось: ни кальянной, ни двухъярусного театра, нет даже казино
Через 5-6 лет обещают здание уже сдать. До тех пор оппозиционные расследователи будут ходить по краю домыслов и новых технологий. Впрочем, на что только не готовы противники власти ради кликабельного заголовка. В Беларуси с этим уже знакомы. И думающая часть населения на фейки уже не ведется.
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Разоблачение разоблачения. История с президентским дворцом направлена на подогревание протестных настроений
Перемещенный в Германию автор невероятных историй о российской действительности явно не без помощи заграничных коллег смонтировал фильм, который посмотрели...
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